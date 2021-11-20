بطولة مصر - معين الشعباني يواصل تعاقده مع التعادلات على راس المصري البورسعيدي

واصل المدرب التونسي معين الشعباني تعاقده مع التعادلات مع فريقه المصري البورسعيدي ضمن البطولة المصرية لكرة القدم بعد اقتسام النقاط للمرة الرابعة على التوالي امام ضيفه بيراميدز 2-2 يوم الجمعة.



وكان بيراميدز في طريقه نحو الانتصار عندما تقدم بهدفين نظيفين عبر ابراهيم عادل في الدقيقة 20 والمغربي وليد الكرتي في الدقيقة 40 لكن المصري البورسعيدي انتفض خلال الشوط الثاني وتمكن من انتزاع التعادل بفضل هدفي حسن علي من ركلة جزاء في الدقيقة 52 وعمرو مرعي المهاجم السابق للنجم الساحلي في الدقيقة 89.

ويحتل المصري البورسعيدي وسط الترتيب برصيد 4 نقاط في المركز العاشر في حين فقد بيراميدز الصدارة وتراجع للمركز الثاني ب10 نقاط بفارق نقطتين خلف الاهلي صاحب الطليعة.



وكان معين الشعباني انتقل للاشراف على المصري البورسعيدي في بداية هذا الموسم بعد انتهاء تجربته مع الترجي الرياضي.





