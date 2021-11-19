الرابطة الاولى - نتائج الدفعة الاخيرة من مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي النتائج والترتيب على اثر الدفعة الاخيرة من مقابلات الجولة السادسة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي اقيمت يوم الجمعة:
-- المجموعة الاولى
الجمعة 19 نوفمبر 2021
في بئر الاحمر بتطاوين
اتحاد تطاوين 2 صادق التوج (42) شهاب الزغلامي (62)
الترجي الرياضي 1 غيلان الشعلالي (90 زائد 3)
الخميس 18 نوفمبر 2021
في المتلوي
نجم المتلوي 2 ايمانويل زيزيكو (67) هاشم عباس (77)
نادي حمام الانف 2 غيث الصغير (47 من ركلة جزاء) لؤي زروق (90 زائد 4)
في بن قردان
اتحاد بن قردان 2 فخر الدين العوجي (45 زائد 1) ايوب مشارك (61)
امل حمام سوسة 1 مروان طريطر (45 زائد 2)
الاربعاء 17 نوفمبر 2021
في الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (ض ج 45)
النادي البنزرتي 2 خليل بلبوز (36) واشرف بودراما (84)
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 10 5 3 1 1 6 3
--النادي الصفاقسي 10 6 3 1 2 5 3
--اتحاد تطاوين 7 6 3 1 2 8 7
--النادي البنزرتي 10 6 3 1 2 6 5
5-اتحاد بن قردان 8 6 2 2 2 5 5
6- نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 6
7-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 4 6 1 1 4 6 10
-- المجموعة الثانية
الجمعة 19 نوفمبر2021
في حمام سوسة
النجم الساحلي 1 يوسف العوافي (34)
مستقبل الرجيش 1 وائل بن عثمان (71 من ركلة جزاء)
الخميس 18 نوفمبر 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (76 من ركلة جزاء)
هلال الشابة صفر
في المنزه
النادي الافريقي 1 بلال العيفة (63)
الترجي الجرجيسي صفر
في مصطفى بن جنات
الاتحاد المنستيري 2 ادريس المحيرصي (28) روجي اهولو (62)
الاولمبي الباجي 1 امين جاء بالله (64)
الترتيب
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 4 0
--النادي الافريقي 11 6 3 2 1 4 2
3-مستقبل الرجيش 9 6 2 3 1 5 4
4-هلال الشابة 7 6 2 1 3 3 4
5-الاولمبي الباجي 6 5 2 0 3 4 4
6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2
--النجم الساحلي 5 5 1 2 2 3 5
8-الترجي الجرجيسي 4 6 0 4 2 1 4
-- المجموعة الاولى
الجمعة 19 نوفمبر 2021
في بئر الاحمر بتطاوين
اتحاد تطاوين 2 صادق التوج (42) شهاب الزغلامي (62)
الترجي الرياضي 1 غيلان الشعلالي (90 زائد 3)
الخميس 18 نوفمبر 2021
في المتلوي
نجم المتلوي 2 ايمانويل زيزيكو (67) هاشم عباس (77)
نادي حمام الانف 2 غيث الصغير (47 من ركلة جزاء) لؤي زروق (90 زائد 4)
في بن قردان
اتحاد بن قردان 2 فخر الدين العوجي (45 زائد 1) ايوب مشارك (61)
امل حمام سوسة 1 مروان طريطر (45 زائد 2)
الاربعاء 17 نوفمبر 2021
في الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (ض ج 45)
النادي البنزرتي 2 خليل بلبوز (36) واشرف بودراما (84)
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 10 5 3 1 1 6 3
--النادي الصفاقسي 10 6 3 1 2 5 3
--اتحاد تطاوين 7 6 3 1 2 8 7
--النادي البنزرتي 10 6 3 1 2 6 5
5-اتحاد بن قردان 8 6 2 2 2 5 5
6- نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 6
7-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 4 6 1 1 4 6 10
-- المجموعة الثانية
الجمعة 19 نوفمبر2021
في حمام سوسة
النجم الساحلي 1 يوسف العوافي (34)
مستقبل الرجيش 1 وائل بن عثمان (71 من ركلة جزاء)
الخميس 18 نوفمبر 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (76 من ركلة جزاء)
هلال الشابة صفر
في المنزه
النادي الافريقي 1 بلال العيفة (63)
الترجي الجرجيسي صفر
في مصطفى بن جنات
الاتحاد المنستيري 2 ادريس المحيرصي (28) روجي اهولو (62)
الاولمبي الباجي 1 امين جاء بالله (64)
الترتيب
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 4 0
--النادي الافريقي 11 6 3 2 1 4 2
3-مستقبل الرجيش 9 6 2 3 1 5 4
4-هلال الشابة 7 6 2 1 3 3 4
5-الاولمبي الباجي 6 5 2 0 3 4 4
6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2
--النجم الساحلي 5 5 1 2 2 3 5
8-الترجي الجرجيسي 4 6 0 4 2 1 4
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 236417