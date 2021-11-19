بنزرت: تنفيذ قرار إخلاء عقار دولي يمسح حوالي 1.5 هك بمعتمدية سجنان

Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 - 16:01 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تولّت، اليوم الجمعة، اللّجنة الجهوية لاسترجاع الأراضي الدولية المستولى عليها ببنزرت، تنفيذ قرار إخلاء واسترجاع عقار بمساحة حوالي 1.5 هك بمنطقة حي البساتين من عمادة سجنان، كان مستغلا دون وجه حق من قبل عدد من الأشخاص، وفق ما ذكره معتمد سجنان، علي الحمدوني.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريخ لـ(وات)، أنه وتنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، تولت اللجنة الجهوية لاسترجاع الأراضي الدولية المستولى عليها، والمتركبة من السلط المحلية والبلدية والأمنية ومصالح أملاك الدولة، التحول اليومللعقار واسترجاعه دون إشكاليات تذكر من أي طرف.
واضاف، أنه تم تسليم العقار لمصالح ديوان الأراضي الدولية مؤقتا لضمان عدم تحوزه من جديد من أي طرف كان دون وجه حق، وذلك في انتظار إعادة توظيفه واستغلاله في مشاريع عمومية متفاعلة مع خصوصية المنطقة ومطالب أهلها.

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