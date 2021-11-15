الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوضح الحالات التي يمتنع فيها عن منح شهادة في عدم التسجيل في منظومته

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 17:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تخليه عن منح شهادة في عدم التسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي للأشخاص في عدد من الحالات، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة منظوريه.

وجاء في بيان صادر اليوم عن الصندوق أنه تخلى عن منح شهادة في عدم التسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي للأشخاص بهدف الاستظهار بها لدى المؤسسات التي أبرمت مع الصندوق اتفاقية تبادل إلكتروني للمعطيات.

وتتمثل هذه المؤسسات في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالإضافة إلى المؤجرين قصد إتمام ملف انتداب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236167



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 15 نوفمبر 2021 | 10 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:12 14:50 12:11 06:57 05:28
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1522°-1420°-1321°-1420°-14
  • Avoirs en devises
    20819,7

  • (15 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28259 DT        1$ =2,86620 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 nov)   944,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة