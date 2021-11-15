الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوضح الحالات التي يمتنع فيها عن منح شهادة في عدم التسجيل في منظومته

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تخليه عن منح شهادة في عدم التسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي للأشخاص في عدد من الحالات، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة منظوريه.



وجاء في بيان صادر اليوم عن الصندوق أنه تخلى عن منح شهادة في عدم التسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي للأشخاص بهدف الاستظهار بها لدى المؤسسات التي أبرمت مع الصندوق اتفاقية تبادل إلكتروني للمعطيات.



وتتمثل هذه المؤسسات في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالإضافة إلى المؤجرين قصد إتمام ملف انتداب.



