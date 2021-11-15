سوسة: الحرس البحري ينقذ 16 مجتازا للحدود البحرية بعد غرق مركبهم من بينهم اطفال ورضيع

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 13:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكنت وحدة بحرية عائمة تابعة للمنطقة البحرية بسوسة، فجر اليوم الاثنين، من نجدة وانقاذ 16 مجتازا من بينهم 3 اطفال ورضيع بعد غرق المركب الذي استخدموه في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا على بعد 8 اميال بحرية شرق مدينة سوسة

وأوضح مصدر من الحرس البحري بالجهة ل(وات) ان عناصر الحرس الوطني قامت باقتياد المجتازين الناجين من الغرق الى الميناء التجاري بسوسة وتسليمهم الى فرقة الارشاد البحري بالجهة لمزيد البحث والتدقيق حيث تبين ان من بينهم شخصان صادرة في شانهما مناشير تفتيش من اجل قضايا حق عام مختلفة

وقد تم، وفق ذات المصدر، اعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شان المجتازين

عماد

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236148



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 15 نوفمبر 2021 | 10 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:12 14:50 12:11 06:57 05:28
Babnet
22°
 Babnet22° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1522°-1420°-1321°-1420°-14
  • Avoirs en devises
    20963,3

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29233 DT        1$ =2,86173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   999,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة