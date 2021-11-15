سوسة: الحرس البحري ينقذ 16 مجتازا للحدود البحرية بعد غرق مركبهم من بينهم اطفال ورضيع

تمكنت وحدة بحرية عائمة تابعة للمنطقة البحرية بسوسة، فجر اليوم الاثنين، من نجدة وانقاذ 16 مجتازا من بينهم 3 اطفال ورضيع بعد غرق المركب الذي استخدموه في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا على بعد 8 اميال بحرية شرق مدينة سوسة



وأوضح مصدر من الحرس البحري بالجهة ل(وات) ان عناصر الحرس الوطني قامت باقتياد المجتازين الناجين من الغرق الى الميناء التجاري بسوسة وتسليمهم الى فرقة الارشاد البحري بالجهة لمزيد البحث والتدقيق حيث تبين ان من بينهم شخصان صادرة في شانهما مناشير تفتيش من اجل قضايا حق عام مختلفة



وقد تم، وفق ذات المصدر، اعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شان المجتازين



عماد



