بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة: نتائج المباريات المؤجلة

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 20:43 قراءة: 0 د, 42 ث
      
فيما يلي نتائج المباريات المؤجلة لحساب بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة، التي جرت مساء اليوم السبت:

المجموعة الاولى :
في قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد :
سعيدية سيدي بوسعيد - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 2
في قاعة غلالة حمام الانف
النادي الرياضي بحمام الأنف - المستقبل الرياضي المرسى 0 - 3
الترتيب :
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 15 5
2-مستقبل المرسى 12 5
3-سعيدية سيدي بوسعيد 8 5
4-مولدية بوسالم 6 5
5- جمعية اتصالات صفاقس 3 5
6-نادي حمام الانف 1 5

المجموعة الثانية
في قاعة غراب المرسى
نادي تونس الجوية - اتحاد النقل الصفاقسي 2 - 3

الترتيب ن ل
1 - النجم الساحلي 12 5
-النادي الصفاقسي 12 4
3- الاولمبي القليبي 9 5
4- اتحاد النقل بصفاقس 5 5
5- فتح حمام الاغزاز 3 5
6-ن تونس الجوية 1 4


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236088



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

السبت 13 نوفمبر 2021 | 8 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:13 14:51 12:11 06:55 05:26
Babnet
15°
 Babnet23° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1522°-1421°-1619°-1420°-14
  • Avoirs en devises
    20963,3

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29233 DT        1$ =2,86173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   999,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة