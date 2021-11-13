بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة: نتائج المباريات المؤجلة

فيما يلي نتائج المباريات المؤجلة لحساب بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة، التي جرت مساء اليوم السبت:



المجموعة الاولى :

في قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد :

سعيدية سيدي بوسعيد - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 2

في قاعة غلالة حمام الانف

النادي الرياضي بحمام الأنف - المستقبل الرياضي المرسى 0 - 3

الترتيب :

الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 15 5

2-مستقبل المرسى 12 5

3-سعيدية سيدي بوسعيد 8 5

4-مولدية بوسالم 6 5

5- جمعية اتصالات صفاقس 3 5

6-نادي حمام الانف 1 5



المجموعة الثانية

في قاعة غراب المرسى

نادي تونس الجوية - اتحاد النقل الصفاقسي 2 - 3



الترتيب ن ل

1 - النجم الساحلي 12 5

-النادي الصفاقسي 12 4

3- الاولمبي القليبي 9 5

4- اتحاد النقل بصفاقس 5 5

5- فتح حمام الاغزاز 3 5

6-ن تونس الجوية 1 4





