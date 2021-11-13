بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة: نتائج المباريات المؤجلة

فيما يلي نتائج المباريات المؤجلة لحساب بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة، التي جرت مساء اليوم السبت:
المجموعة الاولى :
في قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد :
سعيدية سيدي بوسعيد - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 2
في قاعة غلالة حمام الانف
النادي الرياضي بحمام الأنف - المستقبل الرياضي المرسى 0 - 3
الترتيب :
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 15 5
2-مستقبل المرسى 12 5
3-سعيدية سيدي بوسعيد 8 5
4-مولدية بوسالم 6 5
5- جمعية اتصالات صفاقس 3 5
6-نادي حمام الانف 1 5
المجموعة الثانية
في قاعة غراب المرسى
نادي تونس الجوية - اتحاد النقل الصفاقسي 2 - 3
الترتيب ن ل
1 - النجم الساحلي 12 5
-النادي الصفاقسي 12 4
3- الاولمبي القليبي 9 5
4- اتحاد النقل بصفاقس 5 5
5- فتح حمام الاغزاز 3 5
6-ن تونس الجوية 1 4
المجموعة الاولى :
في قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد :
سعيدية سيدي بوسعيد - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 2
في قاعة غلالة حمام الانف
النادي الرياضي بحمام الأنف - المستقبل الرياضي المرسى 0 - 3
الترتيب :
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 15 5
2-مستقبل المرسى 12 5
3-سعيدية سيدي بوسعيد 8 5
4-مولدية بوسالم 6 5
5- جمعية اتصالات صفاقس 3 5
6-نادي حمام الانف 1 5
المجموعة الثانية
في قاعة غراب المرسى
نادي تونس الجوية - اتحاد النقل الصفاقسي 2 - 3
الترتيب ن ل
1 - النجم الساحلي 12 5
-النادي الصفاقسي 12 4
3- الاولمبي القليبي 9 5
4- اتحاد النقل بصفاقس 5 5
5- فتح حمام الاغزاز 3 5
6-ن تونس الجوية 1 4
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