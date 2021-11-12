رئيسة الحكومة تلتقي بباريس مع رئيس الكوت ديفوار على هامش اشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا

(مبعوثة وات/ نرجس بديرة ) التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم الجمعة بباريس مع رئيس دولة الكوت ديفوار الحسن وتارا ، وذلك على هامش انعقاد "المؤتمر الدولي حول ليبيا" الذي انطلقت اعماله اليوم.



و ابرزت بودن في تصريح لها عقب اللقاء عمق العلاقات التي تجمع بين تونس والكوت ديفوار .ومتانتها مضيفة انها نقلت لرئيس الكوت ديفوار تحيات الرئيس قيس سعيد ووجهت له دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات قمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس بمدينة جربة في نوفمبر 2022 وايضا لحضور القمة الثامنة لمؤتمر اليابان للتنمية بافريقيا خلال شهر سبتمب

ر المقبل.

وتم خلال اللقاء التباحث بشأن الدبلوماسية الاقتصادية وسبل تطوير التعاون في عدة مجالات على غرار صناعة الأدوية و الأغذية الزراعية .

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وقد انطلقت عشية اليوم اشغال المؤتمر الدولي بباريس حول ليبيا ه بالعاصمة الفرنسية باريس بتنظيم من فرنسا والمانيا وإيطاليا وبمشاركة 20 رئيس دولة .



