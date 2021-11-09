المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر العودة الى الحلول الامنية في مواجهة الاحتجاجات

استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صارد عنه الثلاثاء ، العودة إلى الحلول الأمنية على خلفية ما شهدته مدينة عقارب ليلة الاثنين من تدخلات أمنية عنيفة لفرض فتح مصب القنة المغلق بقرار قضائي في 11 جويلية 2019،والتي تسببت في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب نتيجة الاستعمال المكثف للغازات



وقد أكدت مصادر متطابقة لــ(وات) نبأ وفاة هذا المواطن متأثّرا بالغاز حيث كان من ضمن المحتجّين ضد إعادة فتح المصب، كما تناقلت الخبر عديد الصفحات والمواقع الإخبارية.



وقال عضو المجلس البلدي في عقارب إبراهيم الحفيان الذي كان بدوره من ضمن المحتجين في لقاء سابق بــمراسل (وات) بالجهة، أن الفقيد زميل له في العمل بإحدى المؤسسات الصناعية بعقارب وهو يعاني من الربو كغيره من أهالي المعتمدية بسبب التلوّث وكان من الذين تم نقلهم للمستشفى بسبب الاختناق بالغاز وفق قوله.

وكانت احتجاجات أهالي عقارب في مدخل المدينة جوبهت باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم من قبل وحدات الأمن ما خلّف حالة من الذعر والاحتقان والاختناق في صفوف المحتجين.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت بلاغ على صفحتها على الفايس بوك ، نفت فيه خبر وفاة الشاب جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب من ولاية صفاقس ليلة الاثنين 09 نوفمبر 2021

وأوضحت ان المعني بالأمر توفي اثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 06 كلم من مكان الاحتجاجات حيث تم نقله من قبل أحد أقاربه إلى مستشفى المكان أين فارق الحياة.



وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعمه لحق أهالي عقارب في بيئة سليمة ،داعيا رئاسة الجمهورية الى" القطع مع السياسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وفرض حلول اثبتت فشلها وتجسيم وعودها بإيجاد حلول وبدائل وتصورات حقيقة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التي طالما تكررت في خطاباتها" وفق نص البيان .



وطالب وزارة البيئة باحترام تعهداتها واحترام القرارات القضائية والعمل على إيجاد حلول عاجلة للنفايات المتراكمة بولاية صفاقس وإدارة حوار جهوي تشاركي يفضي الى حلول تحترم حقوق كافة الأهالي في بيئة سليمة

ويذكر أن مصب النفايات المنزلية والمشابهة الڨنة بولاية صفاقس أقيم بمعتمدية عڨارب سنة 2008 بقرار من المجلس الجهوي ورغم اعتراض بعض المسؤولين المحليين والسكان بحكم قربه لمركز المدينة ومناطق العمران. وكانت مدة الاستغلال مبرمجة لخمس سنوات إلا أنها تواصلت الى ما بعد ذلك الى حين نجاح حراك مانيش مصب ميدانيا وقضائيا في فرض اعلان وزارة البيئة اغلاق المصب.



