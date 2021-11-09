صفاقس: وفاة شاب بعقارب بسبب اختناقه بالغاز المسيل للدموع بعد تدخل الأمن لتفريق المحتجين على قرار وزارة البيئة إعادة فتح مصب "القنة" ووزارة الداخلية تنفي