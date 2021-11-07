الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات الجولة السادسة





في الطيب المهيري (س 16)النادي الصفاقسي - النادي البنزرتيفي المتلوي (س 14)نجم المتلوي - نادي حمام الانففي بن قردان (س 14)اتحاد بن قردان - امل حمام سوسة19 نوفمبر 2021في تطاوين (س 14)اتحاد تطاوين - الترجي الرياضيفي سليمان (س 14)مستقبل سليمان - هلال الشابةفي مصطفى بن جنات (س 16)الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجيفي حمادي العقربي برادس (س 16)النادي الافريقي - الترجي الجرجيسيفي بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14)النجم الساحلي - مستقبل الرجيش