الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات الجولة السادسة

Publié le Dimanche 07 Novembre 2021 - 16:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي تعيينات مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام ايام 17 و18 و19 نوفمبر الجاري

المجموعة الاولى
17 نوفمبر 2021
في الطيب المهيري (س 16)
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي


18 نوفمبر 2021
في المتلوي (س 14)
نجم المتلوي - نادي حمام الانف
في بن قردان (س 14)
اتحاد بن قردان - امل حمام سوسة


19 نوفمبر 2021
في تطاوين (س 14)
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي

المجموعة الثانية
18 نوفمبر 2021
في سليمان (س 14)
مستقبل سليمان - هلال الشابة
في مصطفى بن جنات (س 16)
الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي
في حمادي العقربي برادس (س 16)
النادي الافريقي - الترجي الجرجيسي

19 نوفمبر 2021
في بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14)
النجم الساحلي - مستقبل الرجيش




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