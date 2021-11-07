ولاية بنزرت تحتضن الجولة الثالثة للبطولة التونسية لسباقات الدراجات النارية

احتضنت اليوم مدينة بنزرت فعاليات اليوم الاول من الجولة الثالثة من البطولة التونسية لسباقات الدراجات النارية ،التي تنظمها يومي السبت والاحد (6و7نوفمبر 2021)الجامعة التونسية للدراجات النارية والانشطة التابعة بالتعاون مع نادي الرياضات الميكانيكية ببنزرت .



وقال رئيس الرابطة التونسية المحترفة للدراجات النارية عفيف الطرابلسي ،ان هذه الجولة من البطولة التونسية للدراجات النارية ببنزرت ، على قدر كبير من الاهمية لدى المتسابقين المحترفين والهواة وهي من الجولات الفنية الصعبة ،لذلك تم الاعداد لها كما ينبغي بالتنسيق بين المكتب الجامعي والرابطة ،سيما وان السنة الحالية تشهد مشاركة ما يناهز 200متسابقا من جميع جهات البلاد التونسية ،علاوة على متسابقين محترفين من ليبيا والجزائر .

ولاحظ الطرابلسي ،ان اليوم الاول من الجولة تم تخصيصه للتجمع الفني للدراجين ليشهد اليوم الثاني تنظيم سباق كبير سيجوب اغلب مناطق ولاية بنزرت وعلى مسافة تفوق ال250كلم ،وذلك تحت شعار "من تونس الى راس انجلة اقصى نقطة في قارة افريقيا "وسيتولى خلاله المتسابقون التطبيق الحرفي للسياقة الامنة ووفق قواعد المرور والسير مع تحدي الحفاظ على التوقيت المطلوب والسرعة القانونية الواجبة .

يشار ان لجنة التنظيم كانت نظمت قبل ضربة البداية للجولة دقيقة صمت ترحما على روح المتسابق هشام الهماني الذي توفي مؤخرا في حادث مرور .



