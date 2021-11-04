المجلس الأعلى للقضاء يرفض دعوة قيس سعيد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس

أصــد اليوم الخميس المجلس الأعلى للقضاء بيانا أكــد من خلاله رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا، وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، وفق نصّ البيان.وشدّد البيان على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء "يجب أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم."ونبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.كما أكــد انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب, مجدّدا دعوته "إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات".للتذكير، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ الخميس 28 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.