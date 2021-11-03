وزارة الصحة: تطعيم 53465 شخصا ضد كورونا يوم 2 نوفمبر الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الاربعاء أنه تم بتاريخ 2 نوفمبر الجاري تطعيم 53465 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح الى 4.567.385 شخصاولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي الى أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 3.611.701 تلقوا جرعتين و955.684 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي التلاقيح بلغ بذات التاريخ 9.414.932 جرعةوأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المسجلين على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح المضادة لكورونا بلغ اليوم الاربعاء الى حدود الواحدة بعد الظهر 6.749.945 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس