وفاة كهل وطفل واصابة شخصيين جراء انفجار ناتج عن تسرّب الغاز بإحدى البنايات في حي ابن سينا جنوب العاصمة

ادى انفجار جدّ، صباح اليوم الاربعاء، بإحدى البنايات في حي ابن سينا جنوب العاصمة نتيجة تسرّب للغاز، الى وفاة كهل يبلغ من العمر 46 سنة وطفل لا يتجاوز عمره السنة والنصف.وأكد الناطق الرسمي للحماية المدنية، العميد معز تريعة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الحادثة التي جدّت في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا كانت نتيجة تسرّب غاز ببناية متكوّنة من طابق أرضي وطابقين آخريين مما ادى الى انهيار كلي للطابق الاول والثاني وتصدع الطابق الارضي وعدد من المنازل المجاورة.وأوضح تريعة ان وفاة الكهل كانت بسبب الانفجار باعتبار انه يقطن داخل البناية، فيما توفي الطفل، الذي تم نقله الى مستشفى شارل نيكول، نتيجة اصابته بحجر سقط عليه عندما كان مارا بجانب البناية رفقة احد والديه، مشيرا إلى تسجيل اصابة امراة تبلغ من العمر 43 سنة وشاب يقطنان في البناية ذاتها، تم نقلهما الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.