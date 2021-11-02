البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية لكرة السلة التي ستدور يوم الخميس:
قاعة القرجاني - س 14 و45 دق
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
قاعة توفيق بوهيمة برادس - س 16
النجم الرادسي - شبيبة المنازه
قاعة الزهراء - س 16
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
قاعة قرمبالية - س 16
الدالية الرياضية بقرمبالية - اتحاد الانصار
قاعة بئر شلوف بنابل - س 16
الملعب النابلي - الملعب الصفاقسي
قاعة القرجاني - س 14 و45 دق
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
قاعة توفيق بوهيمة برادس - س 16
النجم الرادسي - شبيبة المنازه
قاعة الزهراء - س 16
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
قاعة قرمبالية - س 16
الدالية الرياضية بقرمبالية - اتحاد الانصار
قاعة بئر شلوف بنابل - س 16
الملعب النابلي - الملعب الصفاقسي
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