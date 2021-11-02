البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 14:43 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية لكرة السلة التي ستدور يوم الخميس:

قاعة القرجاني - س 14 و45 دق
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

قاعة توفيق بوهيمة برادس - س 16
النجم الرادسي - شبيبة المنازه

قاعة الزهراء - س 16
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان

قاعة قرمبالية - س 16
الدالية الرياضية بقرمبالية - اتحاد الانصار

قاعة بئر شلوف بنابل - س 16
الملعب النابلي - الملعب الصفاقسي


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