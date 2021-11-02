البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية لكرة السلة التي ستدور يوم الخميس:



قاعة القرجاني - س 14 و45 دق

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري



قاعة توفيق بوهيمة برادس - س 16

النجم الرادسي - شبيبة المنازه



قاعة الزهراء - س 16

الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان



قاعة قرمبالية - س 16

الدالية الرياضية بقرمبالية - اتحاد الانصار



قاعة بئر شلوف بنابل - س 16

الملعب النابلي - الملعب الصفاقسي





