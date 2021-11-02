وزارة الصحة: تطعيم 54945 ضد كورونا يوم 1 نوفمبر الجاري

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 10:17 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم بتاريخ 1 نوفمبر الجاري تطعيم 54945 شخصا
ضد كورونا ليرتفع بذلك عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا منذ شهر مارس
الماضي الى 4.552.944 شخصا

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 3.601.089 تلقوا جرعة واحدة و951.855 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن العدد الإجمالي للتلاقيح بلغ بذات التاريخ 9.362.394 جرعة

ولفتت وزارة الصحة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح ضد كورونا بلغ اليوم الثلاثاء الى حدود التاسعة والنصف 6.731.625 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التطعيم ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس



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