ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 57 صفيحة زطلة

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 57صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن5650 غرام مخفية داخل سيارة مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا.



وتتمثل تفاصيل العملية وفق بلاغ الادارة العامة للديوانة في استهداف السيارة المذكورة من قبل وحدة الكشف بالأشعة بالميناء حيث تم التفطن إلى وجود أجسام مخفية في هيكل السيارة يشتبه في أنها مواد مخدرة وبعرضها على الأنياب المختصة في الشم، تم التأكد من جدية الشبهة.



فتم اخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق من قبل فرقة تفتيش المسافرين والعثور على صفائح المادة المخدرة داخل أجزاء من هيكل السيارة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري.







