فلاحة: أكثر من 322 مليون دينار قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى شهر سبتمبر 20210

بلغت الإستثمارات المصادق عليها منذ بداية سنة 2021 إلى غاية شهر سبتمبر الماضي ، 2314 عملية إستثمار بقيمة 322.8 مليون دينار (م د) مقابل 1994عملية استثمار بقيمة 249.5 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2020

وسجلت الاستثمارات المصادق عليها تطورا بـنسبة 16 بالمائة من حيث العدد و29.4 بالمائة من حيث القيمة، وفق آخر معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016–2020، شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 31.0 بالمائة من حيث العدد و34.2 بالمائة من حيث القيمة.

وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 2548 موطن شغل قار مقابل 2243 خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.



وإنتفعت هذه الإستثمارات حسب المصدر نفسه، بمنح قيمتها 98.7 م.د أي ما يمثل 30.6 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه مقابل حجم منح ناهز 78.7 م. د خلال الفترة ذاتها من سنة 2020

وبلغت منحة إقتناء المعدات الفلاحية قيمة 40.7 م.د أي ما يمثل 41.2 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها.



كما تمت المصادقة على إقتناء 988 جرارا فلاحيا بقيمة 78.4 م.د مقابل 827 جرارا بقيمة 63.3 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 وتطورت نسبة القروض لتبلغ 19.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 15.8 خلال الفترة نفسها من سنة 2020.



وجاء في معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أيضا ، أنه جرى إلى موفى شهر سبتمبر 2021 إصدار 2759 أذون صرف بقيمة 90.2 م.د مقابل 2300 إذن بقيمة 59.3 خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 ، مسجلة بذلك تطورا يقدربـ 52 بالمائة من حيث القيمة و كنتيجة لهذا بلغ عدد الملفات الجاهزة للصرف ( في انتظار فتح الإعتمادات )، 1181 ملف بقيمة 32.3 م.د.









