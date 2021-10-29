معبر رأس جدير: احباط محاولة تهريب 15 ألف حبة دواء مخدر

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 14:07 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من حجز 15الف حبة دواء مخدر نوع pregabalin مخفية داخل سيارة تحمل ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي الجنسية أصيل إحدى مدن الجنوب.

وتتمثل تفاصيل العملية في استهداف السيارة المذكورة من قبل أعوان الديوانة على مستوى نقطة القيطون بعد دخولها من القطر الليبي وباخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على الأقراص المخدرة مخفية داخل خزان الوقود.

تم تحرير محضر في الغرض وقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي151ألف دينار.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به ومواصلة الأبحاث قصد التعرف على مصدر البضاعة ووجهتها.

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