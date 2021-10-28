أصدرت النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في شأن "عنصر تكفيري" ينتمي إلى ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي كان يعمل على استقطاب الشباب عبر الفضاء الافتراضي، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الخميس في بلاغ.



وأوضح ذات المصدر أن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني ألقت القبض على عنصر تكفيري، أصيل ولاية بنزرت، ينشط ضمن الجناح الإعلامي لما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي، "من خلال الترويج لأفكار هذا التنظيم عبر الفضاء الافتراضي بغاية استقطاب أكثر ما يمكن من الفئة الشبابيّة".



ويشار إلى أن ذات الوحدات كانت كشفت مؤخرا بالتعاون مع إدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع الوطني عن خليّة نسائيّة تنشط بين ولايتي الكاف وتوزر في مجال استقطاب العنصر النسائي عبر الفضاء الإفتراضي وهي "على علاقة بالعناصر الإرهابيّة التابعة لما يُعرف بـ "أجناد الخلافة" المتحصّنة بالجبال التونسيّة"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في البلاغ.

وأصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن في شأنهنّ.



