قرعة دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا: الترجي في المستوى الاول والنجم الساحلي في الثاني

أدرج الترجي الرياضي في المستوى الاولى في مسابقة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم فيما تم وضع النجم الساحلي في المستوى الثاني من ذات المسابقة وذلك بمناسبة سحب قرعة دور المجموعات المقررة يوم الخميس 23 ديسمبر القادم بمقر الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم بالقاهرة.



وسيكون الترجي الرياضي بمعية اندية الاهلي المصري و الوداد و الرجاء المغربيين، فيما يتجمع بالمستوى الثاني الى جانب النجم الساحلي اندية الزمالك المصري و ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي وحوريا كوناكري الغيني.



وفي ما يلي تركيبة المستويات الاربعة:

المستوى الأول: الأهلي (مصر), الترجي التونسي (تونس), الوداد البيضاوي (المغرب), الرجاء (المغرب).

المستوى الثاني الثاني: الزمالك (مصر), النجم الساحلي (تونس), ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا), حورويا (غينيا).

المستوى الثالث: وفاق سطيف (الجزائر), شباب بلوزداد (الجزائر), الهلال (السودان), بيترو أتلتيك (أنغولا).

المستوى الرابع: المريخ (السودان), جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا), أمازولو (جنوب إفريقيا), ساغرادا إسبيرانسا (أنغولا).

وتدور الجولة الاولى من دور المجموعات يومي 11 و12 فيفري 2022 بينما تجرى الجولة السادسة الاول والثاني افريل المقبل فيما يقام الدور ربع النهائي (15-16 افريل ذهابا) و(20-21 افريل ايابا) على ان يلعب الدور نصف النهائي يومي (6-7 ماي ذهابا) و(13-14 ايابا), اما اللقاء النهائي فسيلعب يوم 29 من شهر ماي 2022 بملعب محايد.







