قمّة الفرنكوفونية: وزيرة التجهيز تدعو إلى استحثاث نسق إنجاز المشاريع واتمامها في آجالها بقطع النظر عن تأخير القمة

في إطار متابعة سير إنجاز مشاريع القمّة الفرنكفونية بجزيرة جربة وخاصّة منها المتعلّقة بتحسين وتعصير البنية التحتية بالجزيرة، أدّت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني، زيارة إلى عدّة مشاريع ببلديات حومة السوق وميدون واجيم سواء منها الطرقات التي تهم المسلك السياحي والمسلك الثقافي أو تجميل مداخل المدن وتهيئة مسرح الهواء الطلق.



وتهدف هذه الزيارة، بحسب الزعفراني، إلى استحثاث نسق سير الأشغال لإتمام إنجازها خلال الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر 2021 ودعوة كل المتدخلين لمضاعفة الجهد وتظافر كل الامكانيات لاحترام الاجال وغلق كل الصفقات طبق مواصفات الجودة والسلامة المطلوبة.

وأكّدت أن كل المشاريع باختلاف المتدخلين فيها ستنتهي في الآجال المحددة باحترام كل التعهدات مع المقاولات ومكاتب الدراسات وكل المتدخلين بقطع النظر ستنتظم القمّة الفرنكفونية أو ستتأخر مضيفة أنّه يجب على الجميع احترام الآجال المحددة وتحمل كل طرف مسؤوليته.

وعاينت الوزيرة سير تقدم عدد من مشاريع اشغال تهيئة وصيانة الطرقات وتدعيم طرقات بلديّة منها ما تشرف على إنجازه مصالح وزارة التجهيز وأخرى مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني أو البلديات الماي من معتمدية جربة ميدون وحومة السوق إلى جانب أشغال صيانة وترصيف مدخل قلالة ومدخل المتحف بها وأشغال تعبيد مسلك جامع بومسور وجامع سيدي ياتي وتهيئة مدخل الغريبة.

وشدّدت لدى متابعتها أشغال تهيئة المسرح البلدي إلى مضاعفة المجهود وتعزيز فرق العمل بفرق ليلية واستحثاث الجهود لانهاء كل مكوّنات المسرح دون أي تأخير.

وتظهر المعاينة الميدانية لأشغال المسرح البلدي وبمحيطه الداخلي والخارجي تواصل أشغال تركيز الأعمدة لتغطية هذا الفضاء بعد أن وصلت كل المعدّات المستوردة مع تواصل أعمال إعادة تسييجه وبناء مداخل جديدة وأشغال تنوير وتجميل كامل المحيط الخارجي وتخصيص فسحة شاطئية حوله. وسجّلت هذه الأشغال تقدّما هامّا.

وبلغت أشغال صيانة وتدعيم الطريق المحلية 941 وتهيئة مربض الكنيس نسبة هامّة بكلفة جملية تقدّر ب5 مليون دينار تضمّنت إلى جانب التهيئة وصيانة الطريق التنوير العمومي وتهيئة مرابض محاذية وتغليف بالخرسانة الاسفلتية وتشوير افقي وعمودي مع تجهيزات السلامة.

اما مشروع تعصير الطرقات البلدية بحومة السوق فقد انتهت بكلفة فاقت مليون دينار واوشكت اشغال صيانة وترصيف مدخل قلالة ومدخل المتحف ومدخل البطاحات من جهتي الجرف واجيم وتهيئة مفترق دوراني بمدخل الغريبة على النهاية بكلفة لكامل الاشغال قدرها مليون دينار تتضمن تغليفا بالخرسانة الاسفلتية واشغال ترصيف وغيرها.

وعاينت الوزيرة مساء أمس، الأحد، أشغال مشروع مضاعفة الطريق الرومانية، التّي بلغت نسبة تقدم إنجازها 54 بالمائة وتمتد على طول 6،3 كلم متضمنة جسرا مع اضافة جسرين احدهما يمتد على طول 100 متر والاخر على 160 مترا داعية إلى التسريع في إنجازه نظرا لأهميّته الكبرى ولحيويّة الطريق.

وعلى هامش هذه الزيارة أعلنت الوزيرة عن تعزيز أسطول البطاحات ببطاح قريبا وصيانة بطاحات أخرى. وأفادت ان تغيير اشراف البطاحات من زارة التجهيز الى وزارة النقل لم يتخذ في شانه اي قرار حاليا وسيتم في الايام القادمة النظر في هذه المسالة حسب قولها.





