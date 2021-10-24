تنظيم تظاهرة "كسرى ترايل " في دورتها الثالثة بمنطقة كسرى العليا بمشاركة 720 شخصا من مختلف الولايات

وات - نظمت اليوم الأحد الجامعة التونسية لألعاب القوى بالشراكة مع بلدية كسرى تظاهرة" كسرى ترايل "في دورتها الثالثة بمنطقة كسرى العليا بولاية سليانة

وذكر رئيس بلدية كسرى،إسكندر القائد في تصريح ل"وات" أن عدد المشاركين بلغ 721 شخصا من مختلف ولايات البلاد التونسية لافتا إلى أن التظاهرة جرت في ظروف طيبة رغم تأجيلها منذ شهر ماي الفارط بسبب الوضع الصحي.



وأكد المتحدث على أهمية الثروة الغابية لمعتمدية كسرى وماتحتويه من مقومات للسياحة البديلة باعتبارها أعلى منطقة سكنية بالبلاد التونسية

من جهته، قال الكاتب العام للجامعة التونسية لألعاب القوى،نجيب بوقطاية أن "كسرى ترايل" ضم 3 سباقات موزعة بين 6 كم مشي و6 كم عدو و18 كم عدو بمشاركة عدد هام من الرياضيين مشيرا إلى أن المصالح المعنية تسعى جاهدة لجعلها عالمية لما تحتويه منطقة كسرى من خصائص متنوعة

وأضاف بوقطاية أن ذات المصالح تشجع على السياحة الرياضية الداخلية لذلك ساهمت في هذه الدورة لأول مرة ومن المنتظر أن تنتظم دورة ثانية في أفريل 2022 فضلا عن جعلها دورية

وقد بذلت عديد الاطراف مجهودات لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية بما في ذلك وزارة الشباب والرياضة و السلط الجهوية والمحلية و المصالح الأمنية ومكونات المجتمع المدني وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسليانة،أنور الحيدري الذي اكد مبرزا أهمية هذه التظاهرة في خلق ديناميكية إقتصادية بمنطقة كسرى

وقد انتظمت الدورة الأولى والثانية بالشراكة مع جمعية "كلنا تونس" فيما شارك في هذه الدورة كل من الجامعة التونسية لألعاب القوى وبلدية كسرى



وأعرب عدد من المشاركين في تصريحات ل"وات" عن قدومهم من مناطق مختلفة للتمتع بجمال مدينة كسرى و للمشاركة في هذه التظاهرة وسط بيئة نقية .



