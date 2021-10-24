تونس تحرز ثلاث مداليات ذهبية وواحدة فضية في منافسات اليوم الاول للبطولة العربية للسباحة

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 16:39قراءة: 0 د, 25 ث
احرزت تونس ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية في منافسات اليوم الاول من البطولة العربية للسباحة التي تحتضنها العاصمة الامارتية ابو ظبي من 24 الى 27 اكتوبر الحالي في مسبح 25 مترا.

وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة كل من البطل الاولمبي ايوب الحفناوي الفائز بسباق 1500م سباحة حرة (14د و40ث) وجميلة بولكباش في نفس السباق للفئة العمرية 14-15 سنة (17د و35ث) وخليل بن عجمية في الفئة العمرية لاقل من 18 سنة. وتحققت الميدالية الفضية بواسطة خليل بن شعبان في الفئة العمرية لاقل من 18 سنة.

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