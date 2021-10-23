اختتام الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: تونس تحصد ست جوائز

تُوّجت مؤسسة التلفزة التونسية بثلاث جوائز كبرى في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الحادية والعشرين التي اختتمت فعالياتها مساء يوم الجمعة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.
وتحصّلت مؤسسة التلفزة التونسية على الجائزة الأولى في المسابقة المخصّصة للمسلسلات الاجتماعية، التي مُنحت إلى مسلسل "حرقة" للمخرج الأسعد الوسلاتي.
وحازت أيضا على الجائزة الثانية في مسابقة المسلسلات الكوميدية التي آلت لسلسلة "كان يا ماكانش" للمخرج عبد الحميد بوشناق، بالإضافة إلى تتويجها بالجائزة الأولى لمسابقة برامج المنوعات والسهرات الفنية التي مُنحت لبرنامج "أنا ويسر".
وفازت مؤسسة الإذاعة الوطنية بثلاث جوائز هي: الجائزة الأولى في مسابقة الدراما الاجتماعية، التي آلت إلى مسلسل "أنا السبب" للمخرج أنور العياشي، وكذلك الجائزة الأولى في مسابقة ومضات التوعية العامة (تنمية السلوك الحضاري)، وقد كانت الجائزة من نصيب ومضة "معركة البقاء في الحفاظ على الماء"، بالإضافة إلى الجائزة الثانية في مسابقة برامج المسنين (الرعاية الصحية والاجتماعية" التي آلت إلى برنامج "ما بعد الستين".
وأسدل الستار على فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بتكريم الفنان الكويتي شهاب جوهر من قبل المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، وإطلالة على التراث الأردني بعرض "صقور البادية "للفنان حمدي المناصير، وتمّ تقديم العرض بربط مباشر من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى عرض من التراث الموسيقي لدولة البحرين. ثمّ تابع الجمهور حفل الفنان السوري ناصيف زيتون الذي أدّى باقة من أغانيه التي أحبها الجمهور. وتمّ إثر ذلك الإعلان عن الفائزين بجوائز هذه الدورة في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية والموازية.
وفي ما يلي قائمة الأعمال الفائزة:
// جوائز المسابقات الإذاعية الموازية:
/ مسابقة الحوار المباشر (Talk show)
الجائزة الأولى: برنامج "نقطة حوار" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)
الجائزة الثانية: برنامج "لسلامتك" لإذاعة "ساهرون" من السودان
/ ومضات التوعية العامة
الجائزة الأولى: ومضة "مناهضة خطاب الكراهية" إذاعة "بلادي السودان"
الجائزة الثانية: ومضة "كورونا التباعد الاجتماعي" (فلسطين)
/ التنويه الإذاعي
الجائزة الأولى: شعار برنامج صوتهن" إذاعة "بلادي" من السودان
الجائزة الثانية: "ساهرون في كل ربوع السودان" إذاعة "ساهرون" من السودان
/ برامج الخدمة العامة
الجائزة الأولى: برنامج "تحديات الصم المهاجرين في السويد" لإذاعة السويد
الجائزة الثانية: برنامج "نفسيتي" من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية بالإمارات العربية المتحدة
/ المنوعات الترفيهية:
الجائزة الأولى: تقرير حول "فاروق سلامة أصغر عازف في فرقة أم كلثوم" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"
الجائزة الثانية: برنامج "بين السماء والأرض" لإذاعة "الوصال" سلطنة عمان
// جوائز المسابقات الإذاعية الرئيسية
/ الدراما الاجتماعية:
الجائزة الأولى: مسلسل "أنا السبب" إخراج أنور العياشي وإنتاج الإذاعة الوطنية التونسية
الجائزة الثانية: مسلسل "قمر في سكة سفر" الإذاعة المصرية
/ برامج الأسرة والطفل (الموجهة للآباء)
الجائزة الأولى: برنامج "آباؤنا بعد التحية" الإذاعة الكويتية
الجائزة الثانية: برنامج "كي نسمو بالحياة" الإذاعة العراقية
/ البرامج العلمية (تبسيط العلوم)
الجائزة الأولى: برنامج "ببساطة" (إذاعة سلطنة عمان)
الجائزة الثانية: برنامج "حياتنا العلمية" (الإذاعة الكويتية)
/ ومضات التوعية العامة (تنمية السلوك الحضاري)
الجائزة الأولى: ومضة "معركة البقاء في الحفاظ على الماء" الإذاعة الوطنية التونسية
الجائزة الثانية: ومضة "التوعية العامة" الإذاعة السعودية
/ برنامج الشباب (تجارب نجاح)
الجائزة الأولى: برنامج "مريم" الإذاعة العراقية
الجائزة الثانية مناصفة بين برنامج "شباب الرؤية" (الإذاعة السعودية) وبرنامج "قصة نجاح" (الإذاعة الجزائرية).
/ برامج المرأة (نماذج القيادية)
الجائزة الأولى: برنامج "روايتها" الإذاعة الفلسطينية
الجائزة الثانية: برنامج "سعودية" الإذاعة السعودية
/ برامج المسنين (الرعاية الصحية والاجتماعية)
الجائزة الأولى: برنامج "رفقا بهم" الإذاعة السعودية
الجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "ما بعد الستين" للإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج "المسنون" للإذاعة اللبنانية
// جوائز المسابقات التلفزيونية الموازية:
/ في صنف الأخبار
/ البرنامج الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية:
الجائزة الأولى: وثائقي "حراس الأرض (الأغوار الفلسطينية) من إنتاج شركة رام الله ديجيتال للإنتاج الإعلامي بفلسطين
الجائزة الثانية: برنامج "سلمية" من إنتاج قناة فلسطين اليوم بلبنان
/ التقرير الإخباري:
الجائزة الأولى: "جنين في الزنزانة" شركة البعد الرابع للإنتاج فلسطين
الجائزة الثانية: "حي التنك ومعاناة اللاجئين" قناة فلسطين اليوم بلبنان
/ البرنامج الحواري:
الجائزة الأولى: برنامج "إيلي صعب" لشركة المنبر للإنتاج بلبنان
الجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "المشاهير بين المحتوى الجاد والمبتذل" لقناة الاستقامة (سلطنة عمان) وبرنامج "قلب الحد" من إنتاج قناة فلسطين اليوم بلبنان
/ الأفلام والبرامج الوثائقية العامة:
الجائزة الأولى: برنامج "المياه شريان الحياة" القناة العربية الصينية
الجائزة الثانية: "برنامج "البجا من البحر إلى النهر" شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي (السودان)
/ برامج المنوعات والسهرات الفنية:
الجائزة الأولى: برنامج "راحت علينا" شركة المنبر للإنتاج لبنان
الجائزة الثانية: "الزمن الجميل" شركة بيراميديا للإستشارات والإنتاج الإعلامي الإمارات العربية المتحدة
/ برامج الأطفال:
الجائزة الأولى: برنامج آدم ومايا" شركة المنبر وكراميل لبنان
الجائزة الثانية: برنامج "قنديل الحكايات" البحرين
/ المسلسلات الكوميدية:
الجائزة الأولى: مسلسل "ببساطة" إنتاج شركة المنبر للإنتاج لبنان
الجائزة الثانية: مسلسل "سينمائيات 2020" لمجموعة السلام الإعلامية الكويت
/ المسلسلات الاجتماعية
الجائزة الأولى: مسلسل "نصف حياتي الأول" إنتاج القناة العربية الصينية
الجائزة الثانية: "مسلسل "زنقة الريح" ليبيا
// نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية:
/ في صنف الأخبار:
/ البرنامج الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية:
الجائزة الأولى: برنامج "لن نرحل معاناة عائلات الشيخ جراح" التلفزيون الفلسطيني
الجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "ذاكرة وطن" الأردن وبرنامج "القدس لنا" لشبكة الإعلام العراقي
/ التقرير الإخباري:
الجائزة الأولى: تقرير "مجزرة شارع الوحدة" الهيئة العامة الفلسطينية
الجائزة الثانية: تقرير حول "التبرع بالدم" التلفزيون المغربي
/ البرنامج الحواري:
الجائزة الأولى: برنامج "ماذا بعد المخدرات" التلفزيون الكويتي
الجائزة الثانية: برنامج "عين على القدس" التلفزيون الأردني
/ الأفلام والبرامج الوثائقية العامة
الجائزة الأولى: برنامج "أبقار البحر" التلفزيون القطري
الجائزة الثانية: برنامج "رحال" التلفزيون السعودي
/ برنامج المنوعات والسهرات الفنية
الجائزة الأولى: برنامج "أنا ويسر" التلفزة التونسية
الجائزة الثانية: برنامج "جماعتنا زينة" الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
/ برامج الأطفال:
الجائزة الأولى: "أستوديو الأطفال" تلفزيون الكويت
الجائزة الثانية: مناصفة بين "العبقري الصغير" التلفزيون السعودي وبرنامج "براءة شو" التلفزيون الجزائري
/ المسلسلات الكوميدية
- الجائزة الأولى: "اللعبة 2" قناة mbc masr
- الجائزة الثانية: "كان يا ما كانش" التلفزة التونسية
/ المسلسلات الاجتماعية
الجائزة الأولى: مسلسل "حرقة" التلفزة التونسية
الجائزة الثانية: "اختراق الجزء الأول " التلفزيون السعودي
/ جوائز الإبداع التلفزيوني الموازي والرئيسي:
جائزة التقديم: يوسف بن حميد اليوسفي "ملف الأسبوع " سلطنة عمان
جائزة الإخراج "رائد دزدار" مخرج فيلم "حراس الأرض الأغوار الفلسطينية"
جائزة التقديم: المقدمون الأربعة لبرنامج "براءة شو" التلفزيون الجزائري
جائزة التصوير: علاء الدين أحمد فيلم " البجا من البحر إلى النهر" السودان
الأداء النسائي: منى فتو عن دورها في مسلسل "بنات العساس" (المغرب)
جائزة الديكور: هيثم خوالدة (الأردن)
وتحصّلت مؤسسة التلفزة التونسية على الجائزة الأولى في المسابقة المخصّصة للمسلسلات الاجتماعية، التي مُنحت إلى مسلسل "حرقة" للمخرج الأسعد الوسلاتي.
وحازت أيضا على الجائزة الثانية في مسابقة المسلسلات الكوميدية التي آلت لسلسلة "كان يا ماكانش" للمخرج عبد الحميد بوشناق، بالإضافة إلى تتويجها بالجائزة الأولى لمسابقة برامج المنوعات والسهرات الفنية التي مُنحت لبرنامج "أنا ويسر".
وفازت مؤسسة الإذاعة الوطنية بثلاث جوائز هي: الجائزة الأولى في مسابقة الدراما الاجتماعية، التي آلت إلى مسلسل "أنا السبب" للمخرج أنور العياشي، وكذلك الجائزة الأولى في مسابقة ومضات التوعية العامة (تنمية السلوك الحضاري)، وقد كانت الجائزة من نصيب ومضة "معركة البقاء في الحفاظ على الماء"، بالإضافة إلى الجائزة الثانية في مسابقة برامج المسنين (الرعاية الصحية والاجتماعية" التي آلت إلى برنامج "ما بعد الستين".
وأسدل الستار على فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بتكريم الفنان الكويتي شهاب جوهر من قبل المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، وإطلالة على التراث الأردني بعرض "صقور البادية "للفنان حمدي المناصير، وتمّ تقديم العرض بربط مباشر من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى عرض من التراث الموسيقي لدولة البحرين. ثمّ تابع الجمهور حفل الفنان السوري ناصيف زيتون الذي أدّى باقة من أغانيه التي أحبها الجمهور. وتمّ إثر ذلك الإعلان عن الفائزين بجوائز هذه الدورة في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية والموازية.
وفي ما يلي قائمة الأعمال الفائزة:
// جوائز المسابقات الإذاعية الموازية:
/ مسابقة الحوار المباشر (Talk show)
الجائزة الأولى: برنامج "نقطة حوار" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)
الجائزة الثانية: برنامج "لسلامتك" لإذاعة "ساهرون" من السودان
/ ومضات التوعية العامة
الجائزة الأولى: ومضة "مناهضة خطاب الكراهية" إذاعة "بلادي السودان"
الجائزة الثانية: ومضة "كورونا التباعد الاجتماعي" (فلسطين)
/ التنويه الإذاعي
الجائزة الأولى: شعار برنامج صوتهن" إذاعة "بلادي" من السودان
الجائزة الثانية: "ساهرون في كل ربوع السودان" إذاعة "ساهرون" من السودان
/ برامج الخدمة العامة
الجائزة الأولى: برنامج "تحديات الصم المهاجرين في السويد" لإذاعة السويد
الجائزة الثانية: برنامج "نفسيتي" من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية بالإمارات العربية المتحدة
/ المنوعات الترفيهية:
الجائزة الأولى: تقرير حول "فاروق سلامة أصغر عازف في فرقة أم كلثوم" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"
الجائزة الثانية: برنامج "بين السماء والأرض" لإذاعة "الوصال" سلطنة عمان
// جوائز المسابقات الإذاعية الرئيسية
/ الدراما الاجتماعية:
الجائزة الأولى: مسلسل "أنا السبب" إخراج أنور العياشي وإنتاج الإذاعة الوطنية التونسية
الجائزة الثانية: مسلسل "قمر في سكة سفر" الإذاعة المصرية
/ برامج الأسرة والطفل (الموجهة للآباء)
الجائزة الأولى: برنامج "آباؤنا بعد التحية" الإذاعة الكويتية
الجائزة الثانية: برنامج "كي نسمو بالحياة" الإذاعة العراقية
/ البرامج العلمية (تبسيط العلوم)
الجائزة الأولى: برنامج "ببساطة" (إذاعة سلطنة عمان)
الجائزة الثانية: برنامج "حياتنا العلمية" (الإذاعة الكويتية)
/ ومضات التوعية العامة (تنمية السلوك الحضاري)
الجائزة الأولى: ومضة "معركة البقاء في الحفاظ على الماء" الإذاعة الوطنية التونسية
الجائزة الثانية: ومضة "التوعية العامة" الإذاعة السعودية
/ برنامج الشباب (تجارب نجاح)
الجائزة الأولى: برنامج "مريم" الإذاعة العراقية
الجائزة الثانية مناصفة بين برنامج "شباب الرؤية" (الإذاعة السعودية) وبرنامج "قصة نجاح" (الإذاعة الجزائرية).
/ برامج المرأة (نماذج القيادية)
الجائزة الأولى: برنامج "روايتها" الإذاعة الفلسطينية
الجائزة الثانية: برنامج "سعودية" الإذاعة السعودية
/ برامج المسنين (الرعاية الصحية والاجتماعية)
الجائزة الأولى: برنامج "رفقا بهم" الإذاعة السعودية
الجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "ما بعد الستين" للإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج "المسنون" للإذاعة اللبنانية
// جوائز المسابقات التلفزيونية الموازية:
/ في صنف الأخبار
/ البرنامج الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية:
الجائزة الأولى: وثائقي "حراس الأرض (الأغوار الفلسطينية) من إنتاج شركة رام الله ديجيتال للإنتاج الإعلامي بفلسطين
الجائزة الثانية: برنامج "سلمية" من إنتاج قناة فلسطين اليوم بلبنان
/ التقرير الإخباري:
الجائزة الأولى: "جنين في الزنزانة" شركة البعد الرابع للإنتاج فلسطين
الجائزة الثانية: "حي التنك ومعاناة اللاجئين" قناة فلسطين اليوم بلبنان
/ البرنامج الحواري:
الجائزة الأولى: برنامج "إيلي صعب" لشركة المنبر للإنتاج بلبنان
الجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "المشاهير بين المحتوى الجاد والمبتذل" لقناة الاستقامة (سلطنة عمان) وبرنامج "قلب الحد" من إنتاج قناة فلسطين اليوم بلبنان
/ الأفلام والبرامج الوثائقية العامة:
الجائزة الأولى: برنامج "المياه شريان الحياة" القناة العربية الصينية
الجائزة الثانية: "برنامج "البجا من البحر إلى النهر" شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي (السودان)
/ برامج المنوعات والسهرات الفنية:
الجائزة الأولى: برنامج "راحت علينا" شركة المنبر للإنتاج لبنان
الجائزة الثانية: "الزمن الجميل" شركة بيراميديا للإستشارات والإنتاج الإعلامي الإمارات العربية المتحدة
/ برامج الأطفال:
الجائزة الأولى: برنامج آدم ومايا" شركة المنبر وكراميل لبنان
الجائزة الثانية: برنامج "قنديل الحكايات" البحرين
/ المسلسلات الكوميدية:
الجائزة الأولى: مسلسل "ببساطة" إنتاج شركة المنبر للإنتاج لبنان
الجائزة الثانية: مسلسل "سينمائيات 2020" لمجموعة السلام الإعلامية الكويت
/ المسلسلات الاجتماعية
الجائزة الأولى: مسلسل "نصف حياتي الأول" إنتاج القناة العربية الصينية
الجائزة الثانية: "مسلسل "زنقة الريح" ليبيا
// نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية:
/ في صنف الأخبار:
/ البرنامج الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية:
الجائزة الأولى: برنامج "لن نرحل معاناة عائلات الشيخ جراح" التلفزيون الفلسطيني
الجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "ذاكرة وطن" الأردن وبرنامج "القدس لنا" لشبكة الإعلام العراقي
/ التقرير الإخباري:
الجائزة الأولى: تقرير "مجزرة شارع الوحدة" الهيئة العامة الفلسطينية
الجائزة الثانية: تقرير حول "التبرع بالدم" التلفزيون المغربي
/ البرنامج الحواري:
الجائزة الأولى: برنامج "ماذا بعد المخدرات" التلفزيون الكويتي
الجائزة الثانية: برنامج "عين على القدس" التلفزيون الأردني
/ الأفلام والبرامج الوثائقية العامة
الجائزة الأولى: برنامج "أبقار البحر" التلفزيون القطري
الجائزة الثانية: برنامج "رحال" التلفزيون السعودي
/ برنامج المنوعات والسهرات الفنية
الجائزة الأولى: برنامج "أنا ويسر" التلفزة التونسية
الجائزة الثانية: برنامج "جماعتنا زينة" الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
/ برامج الأطفال:
الجائزة الأولى: "أستوديو الأطفال" تلفزيون الكويت
الجائزة الثانية: مناصفة بين "العبقري الصغير" التلفزيون السعودي وبرنامج "براءة شو" التلفزيون الجزائري
/ المسلسلات الكوميدية
- الجائزة الأولى: "اللعبة 2" قناة mbc masr
- الجائزة الثانية: "كان يا ما كانش" التلفزة التونسية
/ المسلسلات الاجتماعية
الجائزة الأولى: مسلسل "حرقة" التلفزة التونسية
الجائزة الثانية: "اختراق الجزء الأول " التلفزيون السعودي
/ جوائز الإبداع التلفزيوني الموازي والرئيسي:
جائزة التقديم: يوسف بن حميد اليوسفي "ملف الأسبوع " سلطنة عمان
جائزة الإخراج "رائد دزدار" مخرج فيلم "حراس الأرض الأغوار الفلسطينية"
جائزة التقديم: المقدمون الأربعة لبرنامج "براءة شو" التلفزيون الجزائري
جائزة التصوير: علاء الدين أحمد فيلم " البجا من البحر إلى النهر" السودان
الأداء النسائي: منى فتو عن دورها في مسلسل "بنات العساس" (المغرب)
جائزة الديكور: هيثم خوالدة (الأردن)
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 234756