اختتام الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: تونس تحصد ست جوائز

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تُوّجت مؤسسة التلفزة التونسية بثلاث جوائز كبرى في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الحادية والعشرين التي اختتمت فعالياتها مساء يوم الجمعة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.وتحصّلت مؤسسة التلفزة التونسية على الجائزة الأولى في المسابقة المخصّصة للمسلسلات الاجتماعية، التي مُنحت إلى مسلسل "حرقة" للمخرج الأسعد الوسلاتي.وحازت أيضا على الجائزة الثانية في مسابقة المسلسلات الكوميدية التي آلت لسلسلة "كان يا ماكانش" للمخرج عبد الحميد بوشناق، بالإضافة إلى تتويجها بالجائزة الأولى لمسابقة برامج المنوعات والسهرات الفنية التي مُنحت لبرنامج "أنا ويسر".وفازت مؤسسة الإذاعة الوطنية بثلاث جوائز هي: الجائزة الأولى في مسابقة الدراما الاجتماعية، التي آلت إلى مسلسل "أنا السبب" للمخرج أنور العياشي، وكذلك الجائزة الأولى في مسابقة ومضات التوعية العامة (تنمية السلوك الحضاري)، وقد كانت الجائزة من نصيب ومضة "معركة البقاء في الحفاظ على الماء"، بالإضافة إلى الجائزة الثانية في مسابقة برامج المسنين (الرعاية الصحية والاجتماعية" التي آلت إلى برنامج "ما بعد الستين".وأسدل الستار على فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بتكريم الفنان الكويتي شهاب جوهر من قبل المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، وإطلالة على التراث الأردني بعرض "صقور البادية "للفنان حمدي المناصير، وتمّ تقديم العرض بربط مباشر من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى عرض من التراث الموسيقي لدولة البحرين. ثمّ تابع الجمهور حفل الفنان السوري ناصيف زيتون الذي أدّى باقة من أغانيه التي أحبها الجمهور. وتمّ إثر ذلك الإعلان عن الفائزين بجوائز هذه الدورة في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية والموازية.وفي ما يلي قائمة الأعمال الفائزة:/ مسابقة الحوار المباشر (Talk show)الجائزة الأولى: برنامج "نقطة حوار" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)الجائزة الثانية: برنامج "لسلامتك" لإذاعة "ساهرون" من السودان/ ومضات التوعية العامةالجائزة الأولى: ومضة "مناهضة خطاب الكراهية" إذاعة "بلادي السودان"الجائزة الثانية: ومضة "كورونا التباعد الاجتماعي" (فلسطين)/ التنويه الإذاعيالجائزة الأولى: شعار برنامج صوتهن" إذاعة "بلادي" من السودانالجائزة الثانية: "ساهرون في كل ربوع السودان" إذاعة "ساهرون" من السودان/ برامج الخدمة العامةالجائزة الأولى: برنامج "تحديات الصم المهاجرين في السويد" لإذاعة السويدالجائزة الثانية: برنامج "نفسيتي" من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية بالإمارات العربية المتحدة/ المنوعات الترفيهية:الجائزة الأولى: تقرير حول "فاروق سلامة أصغر عازف في فرقة أم كلثوم" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"الجائزة الثانية: برنامج "بين السماء والأرض" لإذاعة "الوصال" سلطنة عمان/ الدراما الاجتماعية:الجائزة الأولى: مسلسل "أنا السبب" إخراج أنور العياشي وإنتاج الإذاعة الوطنية التونسيةالجائزة الثانية: مسلسل "قمر في سكة سفر" الإذاعة المصرية/ برامج الأسرة والطفل (الموجهة للآباء)الجائزة الأولى: برنامج "آباؤنا بعد التحية" الإذاعة الكويتيةالجائزة الثانية: برنامج "كي نسمو بالحياة" الإذاعة العراقية/ البرامج العلمية (تبسيط العلوم)الجائزة الأولى: برنامج "ببساطة" (إذاعة سلطنة عمان)الجائزة الثانية: برنامج "حياتنا العلمية" (الإذاعة الكويتية)/ ومضات التوعية العامة (تنمية السلوك الحضاري)الجائزة الأولى: ومضة "معركة البقاء في الحفاظ على الماء" الإذاعة الوطنية التونسيةالجائزة الثانية: ومضة "التوعية العامة" الإذاعة السعودية/ برنامج الشباب (تجارب نجاح)الجائزة الأولى: برنامج "مريم" الإذاعة العراقيةالجائزة الثانية مناصفة بين برنامج "شباب الرؤية" (الإذاعة السعودية) وبرنامج "قصة نجاح" (الإذاعة الجزائرية)./ برامج المرأة (نماذج القيادية)الجائزة الأولى: برنامج "روايتها" الإذاعة الفلسطينيةالجائزة الثانية: برنامج "سعودية" الإذاعة السعودية/ برامج المسنين (الرعاية الصحية والاجتماعية)الجائزة الأولى: برنامج "رفقا بهم" الإذاعة السعوديةالجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "ما بعد الستين" للإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج "المسنون" للإذاعة اللبنانية/ في صنف الأخبار/ البرنامج الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية:الجائزة الأولى: وثائقي "حراس الأرض (الأغوار الفلسطينية) من إنتاج شركة رام الله ديجيتال للإنتاج الإعلامي بفلسطينالجائزة الثانية: برنامج "سلمية" من إنتاج قناة فلسطين اليوم بلبنان/ التقرير الإخباري:الجائزة الأولى: "جنين في الزنزانة" شركة البعد الرابع للإنتاج فلسطينالجائزة الثانية: "حي التنك ومعاناة اللاجئين" قناة فلسطين اليوم بلبنان/ البرنامج الحواري:الجائزة الأولى: برنامج "إيلي صعب" لشركة المنبر للإنتاج بلبنانالجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "المشاهير بين المحتوى الجاد والمبتذل" لقناة الاستقامة (سلطنة عمان) وبرنامج "قلب الحد" من إنتاج قناة فلسطين اليوم بلبنان/ الأفلام والبرامج الوثائقية العامة:الجائزة الأولى: برنامج "المياه شريان الحياة" القناة العربية الصينيةالجائزة الثانية: "برنامج "البجا من البحر إلى النهر" شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي (السودان)/ برامج المنوعات والسهرات الفنية:الجائزة الأولى: برنامج "راحت علينا" شركة المنبر للإنتاج لبنانالجائزة الثانية: "الزمن الجميل" شركة بيراميديا للإستشارات والإنتاج الإعلامي الإمارات العربية المتحدة/ برامج الأطفال:الجائزة الأولى: برنامج آدم ومايا" شركة المنبر وكراميل لبنانالجائزة الثانية: برنامج "قنديل الحكايات" البحرين/ المسلسلات الكوميدية:الجائزة الأولى: مسلسل "ببساطة" إنتاج شركة المنبر للإنتاج لبنانالجائزة الثانية: مسلسل "سينمائيات 2020" لمجموعة السلام الإعلامية الكويت/ المسلسلات الاجتماعيةالجائزة الأولى: مسلسل "نصف حياتي الأول" إنتاج القناة العربية الصينيةالجائزة الثانية: "مسلسل "زنقة الريح" ليبيا/ في صنف الأخبار:/ البرنامج الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية:الجائزة الأولى: برنامج "لن نرحل معاناة عائلات الشيخ جراح" التلفزيون الفلسطينيالجائزة الثانية: مناصفة بين برنامج "ذاكرة وطن" الأردن وبرنامج "القدس لنا" لشبكة الإعلام العراقي/ التقرير الإخباري:الجائزة الأولى: تقرير "مجزرة شارع الوحدة" الهيئة العامة الفلسطينيةالجائزة الثانية: تقرير حول "التبرع بالدم" التلفزيون المغربي/ البرنامج الحواري:الجائزة الأولى: برنامج "ماذا بعد المخدرات" التلفزيون الكويتيالجائزة الثانية: برنامج "عين على القدس" التلفزيون الأردني/ الأفلام والبرامج الوثائقية العامةالجائزة الأولى: برنامج "أبقار البحر" التلفزيون القطريالجائزة الثانية: برنامج "رحال" التلفزيون السعودي/ برنامج المنوعات والسهرات الفنيةالجائزة الأولى: برنامج "أنا ويسر" التلفزة التونسيةالجائزة الثانية: برنامج "جماعتنا زينة" الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية/ برامج الأطفال:الجائزة الأولى: "أستوديو الأطفال" تلفزيون الكويتالجائزة الثانية: مناصفة بين "العبقري الصغير" التلفزيون السعودي وبرنامج "براءة شو" التلفزيون الجزائري/ المسلسلات الكوميدية- الجائزة الأولى: "اللعبة 2" قناة mbc masr- الجائزة الثانية: "كان يا ما كانش" التلفزة التونسية/ المسلسلات الاجتماعيةالجائزة الأولى: مسلسل "حرقة" التلفزة التونسيةالجائزة الثانية: "اختراق الجزء الأول " التلفزيون السعودي/ جوائز الإبداع التلفزيوني الموازي والرئيسي:جائزة التقديم: يوسف بن حميد اليوسفي "ملف الأسبوع " سلطنة عمانجائزة الإخراج "رائد دزدار" مخرج فيلم "حراس الأرض الأغوار الفلسطينية"جائزة التقديم: المقدمون الأربعة لبرنامج "براءة شو" التلفزيون الجزائريجائزة التصوير: علاء الدين أحمد فيلم " البجا من البحر إلى النهر" السودانالأداء النسائي: منى فتو عن دورها في مسلسل "بنات العساس" (المغرب)جائزة الديكور: هيثم خوالدة (الأردن)