كاس تونس لكرة اليد موسم 2020-2021:الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي ويتاهل الى النهائي

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 20:09قراءة: 0 د, 17 ث
فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة بقاعة القرجاني على النادي الافريقي بنتيجة 36-29 في مباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة اليد موسم 2020-2021 .
وسيلاقي الترجي الرياضي في الدور النهائي لكاس تونس الفائز من مباراة نادي ساقية الزيت و بعث بني خيار التي ستدور غدا السبت بقاعة ساقية الزيت انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا.

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