توزر: استرجاع أرض دولية في دقاش مخصصة لإحداث مشروع محطة تحلية مياه الشرب

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 17:40قراءة: 0 د, 39 ث
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية توزر، صباح اليوم الخميس، أرضا دولية تمسح أكثر من 1 هكتار كائنة بجانب المنطقة الصناعية "كستيليا" بمعتمدية دقاش، وبمحاذاة احدى الواحات.

وقد تمت إزالة غراسات وأسيجة وذلك تنفيذا لقرار صادر عن والي الجهة وبحضور مصالح إدارة أملاك الدولة وفرق من الحرس الوطني، وفق ما ذكره ل(وات)، معتمد دقاش، الطيب دريدي.

وأوضح ذات المصدر، ان الأرض مخصصة لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه الشرب بدقاش والمتكونة من حفر 3 آبار لمياه الشرب ومحطة للتحلية، مبينا أنه تم التحوز عليها من طرف أحد الفلاحين حيث قام بالتوسع داخل الأرض المخصصة للمشروع وتعلية طوابي والقيام بغراسة عدد من أشجار النخيل التي وقع إزالتها كليا.
وأشار إلى أنه وقع النبيه على الفلاح سابقا، إلا أنه لم يمتثل لقرار اخلاء الأرض وقام بغراسة 3 صفوف من النخيل.

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