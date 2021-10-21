وزارة الشؤون الاجتماعية تخصص 20,5 مليون دينار لصرف مساعدات موجهة للتلاميذ والطلبة المنتمين للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل

تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري في صرف المساعدات الموجهة للتلاميذ والطلبة المنتمين للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية الحالية باعتمادات جملية بقيمة 20,5 مليون دينار، وفق ما أكده رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي بلغيث.



وسينتفع بالقسط الأول من هذه المساعدات 260 ألفا و771 تلميذا عبر منحة قيمتها 50 دينار لكل تلميذ وباعتمادات جملية تفوق 13 مليون دينار، وفق ما أفاد به سامي بلغيث خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول متابعة سير صرف المساعدات الاجتماعية.



كما ستنطلق وزارة الشؤون الاجتماعية في صرف دفعة ثانية من المساعدات لفائدة التلاميذ أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل قبل نهاية الشهر الجاري بعد بإنجاز التقاطعات لقائمة اسمية تحتوي على 90 ألف تلميذ. ويتوقع أن تبلغ قيمة الاعتمادات 4,5 مليون دينار.



وستصرف وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل القسط الثاني من المساعدات الاجتماعية لفائدة الطلبة المنتمين للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بقيمة مالية تقدر بـ 120 دينار لكل طالب وباعتمادات جملية مرصودة تفوق 1 مليون دينار.

وتقوم الوزارة حاليا بالتثبت وإنجاز التقاطعات لقائمة اسمية تحتوي على 9 آلاف طالب قبل صرف المساعدات.



