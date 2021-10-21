سليانة: الإحتفاظ بأربعة أشخاص من أجل تكوين وفاق للتنقيب على الآثار والتنقيب على الآثار بدون رخصة

وات - قام، مساء أمس الإربعاء، أعوان وإطارات فرقتي شرطة المرور وشرطة النجدة بولاية سليانة، بالإحتفاظ ب4 أشخاص تترواح أعمارهم بين 33 و55 سنة، من أجل تكوين وفاق للتنقيب على الآثار والتنقيب على الآثار بدون رخصة.



وذكر مصدر أمني مسؤول، صباح اليوم الخميس، ل"وات"، أن الوحدات المذكورة أشاروا لسيارة خفيفة على مستوي مفترق السنبلة بالوقوف، إلا أنها لم تمتثل لإشارة الأعوان ليتم إيقافها في ما بعد.



وتبين أن السيارة مفتش عنها لفائدة الإيجار المالي، كما ان السائق مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بولاية سليانة، علما وانه كان مرفوقا بشخص ثان أصيل تونس العاصمة وموظف، وشخصين أخرين.



و أضاف المصدر الأمني، أن الابحاث الأولوية أثبتت تورط المظنون فيهم في التنقيب عن الأثار منذ مدة بإحدى الضيعات بمنطقة أولاد زناق من معتمدية سليانة الجنوبية، لافتا إلى أن الابحاث لا تزال جارية على مستوى الفرقة الجهوية للشرطة العدلية، وقد تم حجز المعدات.



