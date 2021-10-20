العاب وصناعات تقليدية شعبية في الدورة الـ5 من مهرجان سيدي البشير بمعتمدية جومين

انهت هيئة الجمعية الثقافية والاجتماعية بسيدي البشير وضع اللمسات الأخيرة لمختلف الفقرات التنشيطية والثقافية التي ستؤثث فعاليات الدورة الـ5 من المهرجان الثقافي بسيدي البشير المبرمج خلال الفترة المتراوحة بين 21 و24 اكتوبر الجاري.



وفي هذا الصدد قالت رئيسة الجمعية الثقافية والاجتماعية بسيدي البشير عروسية الفرجاني في تصريح اعلامي خصت به مراسل وات ، ان دورة هذه السنة وجدت الدعم الكامل من قبل السلطات الجهوية والمحلية ومصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وذلك بهدف التعريف اكثر فاكثر بما تزخر به معتمدية جومين والمناطق المجاورة لها من " كنوز" تراثية وفنية وثقافية عموما .



ولاحظت ذات المصدر ان فقرات الدورة الـ5 من المهرجان تم ضبطها بطريقة ترضي جميع الاذواق والشرائح العمرية ومتناغمة مع مميزات المنطقة ككل وخصوصياتها من خلال برمجة يوم الخميس 21 أكتوبر مجموعة عروض متنوعة وهادفة ومنها معرض للحرف التقليدية والتراثية التي بالتأكيد ستمثل مفاجاة للكثيرين من الزوار ولاسيما الشباب منهم الى جاانب تنظيم ورشات حية في صناعة الطين وتحويله لتحف نادرة وأيضا لطرق تقطير الزيت النباتي وصناعة المرقوم علاوة على تنظيم عرض فني لاحمد الهاني بعنوان " الوان" .

بينما يوم الجمعة 22 أكتوبر تم برمجة تنظيم عرض في الفنون التراثية للفنان حمزة الحجري

واما يوم السبت المقبل 23 أكتوبر الجاري فقد تم اعداد وتنظيم رحلة استطلاعية واستكشافية لغابة سيدي البشير ووادي البشير تحت عنوان " خرجة الجبل والوادي" على ان تشفع يومها بعرض فني طربي للفنانة سعيدة الهاني .

وللاطفال نصيب في المهرجان يوم الاحد المقبل 24 أكتوبر من خلال عرض تنشيطي تحت عنوان " لنلعب ونبدع" مع عمي نور ، علاوة على تنظيم معرض وثائقي حول مناقب الولي الصالح " سيدي البشير" وعرض صوفي من تاثيث فرقة محمد بلال بوحبل تحت عنوان " بنات المنوبية" وذلك ختاما للمهرجان .



