انقاذ 53 مهاجرا تونسيا تعطب مركبهم عرض سواحل جزيرة قرقنة

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 00:17قراءة: 0 د, 54 ث
أنقذت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر والحرس البحري في عملية مشتركة، مساء يوم الثلاثاء، 53 مهاجرا غير نظامي تونسيي الجنسية، طلبوا المساعدة بعد تعطب مركبهم بموقع شمال شرق العطايا، التابعة لجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس)، على بعد 38 كلم من الساحل.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أن وحدات جيش البحر قامت بإركاب 41 شخصا، وكان من ضمنهم 10 أطفال وست نساء، مشيرة إلى أن أعمار الأفراد الذين تم إنقاذهم تتراوح بين 3 أشهر و53 سنة، في حين تكفل الحرس البحري بإركاب بقية الناجين، وعددهم 12 فردا.

ووفق البلاغ، قال المهاجرون إنهم أبحروا من سواحل الشابة (ولاية المهدية) منذ يوم 17 أكتوبر الجاري بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي، وإن الربان لاذ بالفرار صباح اليوم على متن مركب آخر.

وتم التوجه بهؤلاء المهاجرين نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق يوم الثلاثاء أن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والشمال والوسط، أحبطت ليلة الاثنين/الثلاثاء، 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 340 مهاجرا غير نظامي من الغرق، بينهم 193 أجنبيا.

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