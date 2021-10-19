البطولة العربية لكرة اليد بالحمامات - مشاركة 10 فرق في الرجال و4 في السيدات

تستضيف مدينة الحمامات ابتداء من السبت القادم 23 أكتوبر والى غاية 2 نوفمبر، منافسات البطولة العربية لكرة اليد للرجال في نسختها 36، والسيدات في نسختها الرابعة بمشاركة 10 فرق في صنف الرجال و4 في صنف السيدات.



والفرق المشاركة في صنف الرجال هي : جمعية الحمامات (تونس) - الترجي الرياضي (تونس) - النادي البلدي رجاء أغادير (المغرب) - الشبيبة الرياضية أمل سكيكدة (الجزائر) - الشبيبة الرياضية للساورة (الجزائر) - نادي الغرافة الرياضي (قطر) - نادي الوكرة الرياضي (قطر) - نادي الجزيرة الرياضي (الامارات) - نادي العين للألعاب الرياضية (الامارات) - مكارم المهدية (تونس).



أما في البطولة العربية للسيدات، التي ستنطلق منافساتها يوم 26 من الشهر الجاري، فستشهد مشاركة كل من الزهراء لكرة اليد (تونس) ونادي أربيل الرياضي (العراق) ونادي الأبيار (الجزائر) ونادي فتيات بومرداس (الجزائر).





يذكر أنّ الأندية التونسية في صنف الرجال كانت قد حققت، منذ انطلاق أول نسخة للبطولة العربية في سنة 1976 بالاسكندرية، 11 لقبا (الترجي الرياضي 5 والنجم الساحلي 3 والنادي الافريقي 2 ونادي ساقية الزيت 1).



ويعد الترجي الرياضي التونسي أكثر الأندية العربية تتويجا باللقب، مناصفة مع الأهلي المصري، بـ 5 ألقاب، حققها في 1976 و1977 و1978 و1979 و 2018.



