تظاهرات ثقافية متنوعة بمدينة السند في اطار اكتوبر الثقافي

تعيش مدينة السند من ولاية قفصة على وقع الانشطة الثقافية في اطار اكتوبر الثقافي حيث تحتضن دار الثقافة بالسند من 17 الى 29 اكتوبر الجاري مجموعة من العروض الموسيقية والتنشيطية والشبابية وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة وجمعية احباء الثقافة بالسند.



وقد انطلقت امس الاحد اولى العروض عبر تقديم العرض الصوفي "اهل البصائر" لعماد الحناشي احتفالا بالمولد النبوي الشريف فيما يتم الاحتفاء بالفن الشعبي من خلال امسية بامضاء.



فرقة العربي النصيري يوم 22 اكتوبر كما للاطفال نصيب من الترفيه حيث تمت برمجة المنوعة التنشيطية "غنيلي بابا" لمجموعة "التاكسي" يوم 23 اكتوبر بدار الثقافة بالسند.



وخصص القائمون على هذه التظاهرة يوم 24 اكتوبر للشعر والاهازيج التي تعرف بها مدينة السند والمناطق المحيطة بها للتعريف بالموروث الشعري والزجل بالجنوب التونسي اما عرض الاختتام فسيكون موجها للشباب من خلال برمجة عرض فني شبابي لمجموعة السلام بالسند يوم 29 اكتوبر.



