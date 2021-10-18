رابطة أبطال افريقيا : النتائج الكاملة لذهاب الدور التمهيدي الثاني

وات - في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم الذي جرى أيام الجمعة والسبت والأحد :



الجمعة 15 أكتوبر 2021

آمازولو (جنوب افريقيا) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 0-0



السبت 16 أكتوبر 2021

توسكر (كينيا) - الزمالك (مصر) 0-1

الجيش الوطني الرواندي (رواندا) - النجم الساحلي (تونس) 1-1

ساغرادا ايسبيرانسا (انغولا) - روايال ليوباردس (ايسواتيني) 3-1

آسيك ميموزا (كوت ديفوار) - شباب بلوزداد (الجزائر) 3-1

الملعب المالي (مالي) - حورويا (غينيا) 0-1

المريخ (السودان) - زاناكو (زامبيا) 3-0

الدرك الوطني (النيجر) - الاهلي (مصر) 1-1



الأحد 17 أكتوبر 2021

اتحاد طرابلس (ليبيا) - الترجي الرياضي (تونس) 0-0

هارتس اوف اوك (غانا) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1-0

الرجاء البيضاوي (المغرب) - أويلرز (ليبيريا) 0-2

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - سيمبا (تنزانيا) 0-2

مانييما (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صان داونز (جنوب افريقيا) 2-2

نادي نواذيبو (موريتانيا) - وفاق سطيف (الجزائر) 3-1

أوتوهو (الكونغو) - بيترو اتليتيكو (انغولا) 2-2

ريفرس يونايتد (نيجيريا) - الهلال (السودان) 1-1



تقام مباريات العودة ما بين 22 و 24 أكتوبر الجاري. وستتأهل الفرق الفائزة لدور المجموعات مباشرة بينما تتوجه الفرق الخاسرة لخوض الدور التمهيدي الثاني مكرر لكأس الكونفدرالية.



