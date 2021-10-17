فتح باب المشاركات في ندوة "متاحف التراث التقليدي، الواقع والآفاق"

أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في الندوة العلمية التي تنظمها يومي 19و20 نوفمبر 2021 بمتحف التراث التقليدي بجربة تحت عنوان "متاحف التراث التقليدي: الواقع والآفاق".



وجاء في بلاغ صادر عن الوكالة أن الموعد النهائي لتسجيل المشاركات وتقديم الملخصات هو يوم 30 أكتوبر 2021.



وتهدف هذه الندوة بحسب المصدر ذاته، إلى "تسليط الضوء على متاحف التراث التقليدي بتونس، وذلك باعتماد مقاربة موضوعية تطمح إلى رصد واقع هذه المتاحف، وتستشرف الحلول الكفيلة بتطويرها، لكي تستجيب لمتطلبات التحوّلات الثقافية والاجتماعية وللمقاربات المتحفية الجديدة والمفاهيم المتّصلة بالتراث، وتعزيز أدوارها ومكانتها العلمية والثقافية والتربوية لدى روّادها عامة ولدى محيطها الاجتماعي على وجه الخصوص".

وسيتمّ إعداد توصيات ومقترحات عملية بناء على مضامين المداخلات وما سيعقبها من نقاشات بين الحاضرين.



وعلى الباحثين الراغبين في المشاركة في هذه الندوة تقديم مداخلاتهم وفق مجموعة من المحاور التي تم ضبطها وهي "نشأة ومسارات تطور متاحف التراث التقليدي" و"متاحف التراث التقليدي أمام التحولات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية" و"واقع متاحف التراث التقليدي في مواجهة تطوّر علوم المتحفية والمفاهيم المتّصلة بالتراث" و"كيف نجعل متحف التراث التقليدي قبلة للزائرين في ضوء التجارب المقارنة؟".

أما بخصوص شروط المشاركة فيتعين إرسال استمارة التسجيل وتقديم الملخصات: بذكر المترشح للمحور الذي سيشارك فيه، على أن يتراوح عدد كلمات الملخص بين 300 و500 كلمة، بما في ذلك عنوان المداخلة، والإشكالية المطروحة، ومنهجية البحث والأفكار الرئيسة، علما أنه لا ينبغي أن يكون الباحث قد شارك بالورقة نفسها في أي مناسبة علمية أخرى. وقد تم تحديد موعد الإعلام بنتائج التقييم والقبول ليوم 8 نوفمبر 2021 .

وترسل مشاريع المداخلات أو الاستفسارات وجوبا على العنوانين التاليين :



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