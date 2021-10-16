الرابطة الاولى - الاولمبي الباجي يفوز على الترجي الجرجيسي 2- صفر

وات - افتتحت اليوم بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بنظام جديد حيث يشارك فيها 16 فريقا موزعة على مجموعتين من 8 فرق في كل مجموعة ستتبارى فييما بينها في مرحلتين من اجل تحديد الفائز بلقب البطولة وتحديد الفرق الاربعة التي ستنزل في نهاية السباق .

وسينزل صاحب المركز الاخير في كل مجموعة مباشرة الى الرابطة الثانية بعد نهاية المرحلة الاولى من سباق البطولة. ثم ينزل فريقان من دورة تفادي النزول التي ستضم صاحبي المركزين 6 و7 من كل مجموعة في نهاية المرحلة الاولى.



وفي منافسات المجموعة الثانية فاز الاولمبي الباجي اليوم بملعب عبد السلام كازوز بجرجيس على الترجي الجرجيسي العائد الى الرابطة الاولى بنتيجة 2- صفر

وسجل جاك بيساون د41 وشهاب الجبالي د62 هدفي الاولمبي الباجي في المباراة التي ادارها اسامة بن اسحاق.

وخرج الاولمبي الباجي الذي يدربه شهاب الليلي بفوز ثمين في سباق سيكون صعبا على الجميع باعتبار ان البطولة في مرحلتها الاولى ستقتصر على 7 جولات ذهابا ومثلها ايابا وبالتالي كل نقطة سيكون لها قيمة كبيرة خاصة اذا كانت من خارج الديار.



وقد استفاد الاولمبي الباجي اليوم من خبرة لاعبه البينيني جاك بيسون الذي تنقل بين ستة اندية تونسية وبدا تجربته في تونس مع الترجي الجرجيسي .

وبدا لاعبو الفريق المحلي غير جاهزين ذهنيا وافتقدوا للتركيز وغابت عن المهاجمين السرعة والنجاعة اللازمتين. واستحق الاولمبي الباجي النقاط الثلاث.



وتجري الان في رادس مباراة النادي الافريقي ومستقبل الرجيش (المجموعة الثانية).



وتقام يوم غد الاحد ضمن المجموعة الاولى مباراة الاتحاد المنستيري وهلال الشابة في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ويديرها نعيم حسني .

وضمن المجموعة الاولى يتبارى غدا في في تطاوين (س 15) اتحاد تطاوين مع النادي البنزرتي وسيدير اللقاء الحكم كريم الخميري



ويذكر ان بقية مقابلات الجولة الافتتاحية تاجلت بسبب مشاركة اربع اندية تونسية نهاية الاسبوع الجاري( الترجي التونسي والنجم الساحلي و النادي الصفاقسي واتحاد بنقردان) في تصفيات مسابقتي كاس رابطة الابطال وكاس الاتحاد لافريقي



