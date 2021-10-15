المهدية: المندوبية الجهوية للثقافة تفتتح عروض "أكتوبر الموسيقى" بأمسية شعرية

خيرت المندوبية الجهوية للثقافة بالمهدية افتتاح "أكتوبر الموسيقى"، الجمعة، بأمسية شعرية احتضنتها دار الثقافة بالجهة وأثثتها كوكبة من الشعراء تضم عبد الواحد السويح وراضية الشهايبي وعادل نصير، إلى جانب فاتن الكشو وعمار العموري وليلى طاهر يرافقهم بالموسيقى، أمين مقني.



ويسهر عشاق الفن الصوفي، مساء اليوم بدار الثقافة بالمهدية، مع عرض "سيد الكونين" للشيخ محمد علي حمزة، فيما يتابع جمهور معتمدية سيدي علوان سهرة موسيقية لمجموعة الألفة النسائية.



وخصصت دار الثقافة بالجم عرضها الأول، غدا السبت، لعرض "إيقاعات موسيقية"، في حين يكون أهالي الشابة على موعد مع عرض "زخارف عربية" لمعز بوصلاح، بينما يسهر أهالي سيدي علوان مع عرض للفنانة درة البشير.



وتحيي مجموعة أنس للموسيقى العربية سهرة يوم الأحد بدار الثقافة بهبيرة، فيما يواكب أهالي رجيش عرضا فنيا شعبيا، وأهالي قصور الساف عرضا صوفيا لمرشد بوليلة. ويسهر متساكنو شربان مع الفنانة سمية الحثروبي.



وتضمنت برمجة أكتوبر الموسيقى يوم 18 أكتوبرعرضا للفنان رياض بوراوي بدار الثقافة بقصور الساف، ويوم 22 من نفس الشهر عرضا للفنان منذر بن عمار بدار الثقافة أولاد الشامخ.



وتقدم مجموعة "أهل الخال" بالمهدية، يوم 23 أكتوبر، عرضا فنيا بعنوان "جيل الغيوان"، فيما يسهر أهالي بومرداس مع عرض للشاب فاضل، ويتابع أهالي أولاد الشامخ عرضا للفنانة آمنة فاخر.



ويحيي الفنان أحمد الماجري، يوم 24 أكتوبر، سهرة فنية بدار الثقافة بالشابة، بينما يلتقي أهالي ملولش بالفنانة ناجحة جمال يوم 28 أكتوبر.



وتختتم تظاهرة "أكتوبر الموسيقى" بعرض للفنان أيمن لسيق، والفنانة نهى رحيم، بدار الثقافة بالمهدية، وذلك يوم 30 أكتوبر 2021.



