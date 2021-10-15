الفيفا يمكن ملعب 15 أكتوبر ببنزرت من شهادة صلوحية فنية عالمية

أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني ان ملعب 15 أكتوبر بات جاهزا لاحتضان المباريات الرسمية للنادي البنزرتي والمقابلات الدولية.



وأوضحت لمراسل "وات" ببنزرت ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مكن ملعب 15 أكتوبر ببنزرت من شهادة اعتماد رسمية بشان مطابقة كل مراحل وعناصر اشغال تعشيبه بالعشب الاصطناعي لجميع المواصفات الدولية المعتمدة من قبلها.



وأضافت انه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد جلسة فنية للقبول الوقتي لاشغال التعشيب مبينة ان مدة التامين الفني للارضية هي 7 سنوات وان المقاول المكلف سيتولى، تنفيذا لبنود كراس الشروط الفنية والصفقة، مواصلة مواكبة تلك الاشغال لمدة سنة كاملة يتولى بموجبها التدخل الفني عند الحاجة، كما سيتم عقب انتهاء اشغال التهيئة الفنية للمحيطين الداخلي والخارجي للملعب تسليمه لمصالح البلدية.



يذكر ان مشروع إعادة تعشيب الأرضية الرئيسية لملعب 15 أكتوبر بالعشب الاصطناعي المعتمد من قبل "الفيفا" والتهيئة العامة للملعب تشرف عليه ولاية بنزرت. وقد تم تكليف مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالمتابعة الفنية للمشروع رفقة مصالح البلدية والشباب والرياضة بتكلفة تقدر بحوالي 1.6 مليون دينار تم صرفها عن طريق مصالح الولاية وتحديدا المجلس الجهوي للتنمية الى جانب وزارة الشباب والرياضة وبلدية بنزرت.

وقد شهدت اشغال إعادة التعشيب الاصطناعي تعطلا لمدة فاقت الشهر بسبب خلاف بين مصالح الشباب والرياضة والمقاول المكلف حول قراءة الفصلين الأول والرابع لكراس الشروط قبل ان يتولى والي بنزرت إحالة ملف متكامل حول ما تم بشان الاشغال معللة بكل المحاضر والوثائق الى هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية برئاسة الحكومة.

واشارت هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية عقب اجتماعها الثلاثاء قبل الماضي بضرورة تكليف خبير معتمد من قبل الفيفا لحسم الامر والخلاف الحاصل بشان قراءة الفصلين الأول والرابع لكراس الشروط بين مصالح الشباب والرياضة والمقاول المكلف. وقد حل خبير يوم الاربعاء ببنزرت واجرى جميع التحاليل الخاصة باشغال الأرضية والتعشيب وشبكات تصريف المياه واحالة تقريره للفيفا التي اكدت في مراسلة مطابقة الملعب للمواصفات المطلوبة من قبلها.



