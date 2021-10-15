البطولة الافريقية للسباحة - ذهبية ثالثة لخليل بن عجمية

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 18:21قراءة: 0 د, 32 ث
اضاف السباح التونسي خليل بن عجمية يوم الجمعة الى رصيده ميدالية ذهبية ثالثة في البطولة الافريقية المفتوحة للسباحة للاكابر والاواسط (ذكور واناث) المقامة حاليا بالعاصمة الغانية اكرا بفوزه بالمركز الاول لسباق 1500م سباحة حرة للفئة العمرية بين 16 و18 عاما.
وكان خليل بن عجمية توج يومي الخميس والثلاثاء الماضيين بذهبيتي سباقي 400م و800م سباحة حرة للفئة العمرية بين 16 و18 عاما.
ورفعت تونس رصيدها الى حد الان الى 3 ذهبيات عن طريق خليل بن عجمية وبرونزية بواسطة جميلة بولكباش في سباق 800م سباحة حرة في الفئة السنية (بين 15 و17 عاما).
وتشارك تونس في هذه البطولة الافريقية بكل من خليل بن عجمية وجميلة بولكباش ومالك اللويسي.

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