إعلان بلدية الدندان بلدية رقمية وانطلاق العمل بالتذكرة الالكترونية

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أعلنت بلدية الدندان بولاية منوبة، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن انطلاق العمل بمنصة البلدية الرقمية للحوكمة التشاركية والإدارة الذكية "بلدية نات"، وبادرة خدمة قصاصات الاولوية عن بعد التي تمكن من اقتطاع التذاكر الالكترونية عبر حساب البلدية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع جمعية "تونس لينا"، تم امضاؤها اليوم بمقر البلدية.وكشفت رئيسة البلدية، ضحي العلاقي، في لقاء اعلامي، انتظم اليوم بمقر البلدية، انخراط البلدية في برنامج بلدية رقمية والمبادرة باستغلال تكنولوجيا التذاكر عن بعد وذلك بهدف تعصير الخدمات البلدية ورقمنتها وتحقيق بعدين خدماتي وبيئي.وأوضحت، أن هذه الخدمة من شأنها أن تساهم في التقليل من نسب الاكتظاظ وتسهيل تنفيذ البروتوكول الصحي وخاصة مع ظرف جائحة "كورونا" الخاص، إلى جانب تسريع إنجاز الخدمات البلدية، بالنسبة الى متساكني البلدية، كما ستساهم في خفض كلفة استعمال الورق واقتناء التذاكر، والتخلّص من فواضل الورق الناتج عن التذاكر، والمساهمة في خفض الملوثات البيئية.من جانبه، أكّد عضو جمعية "تونس لينا" ورئيس مشروع "سمارت اب تينيزيا"، علاء عباد، لـ(وات)، ان بلدية الدندان هي عدد 44 من البلديات الرقمية المفعلة الحساب، وذلك من جملة 61 بلدية مسجلة بالمنصّة، وهي الأولى في خدمة التذاكر الالكترونية عن بعد، كمشروع نموذجي تبنته البلدية.وأكّد، أنه عبر تركيز تطبيقة على الهواتف الذكية أو الولوج مباشرة إلى حساب البلدية على المنصة، بإمكان القيام بعملية الحجز سريعة، لإنجاز خدمة بلدية معينة، وتجنّب عناء الانتظار لفترة طويلة في بهو البلدية، مع التعرف على نسبة الاكتظاظ بفضاء المواطن.وتمكّن التطبيقة المواطن،أيضا، من التعرف على الخدمات البلدية والقيام بجميع الإجراءات عن بعد، من طلب رخص، او النفاذ للمعلومة بعد انشاء حساب خاص والتحصل على كلمة مرور شخصية مع حماية المعطيات الشخصية الخاصة به باتفاق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن التبليغ عن اشكاليات متعلقة بالعمل البلدي وذات صلة بالبلدية، مع متابعة الشأن البلدي من أنشطة وجلسات عامة ولقاءات لجان المجلس البلدي.وأكدت سفيرة الحق في النفاذ الى المعلومة بولاية منوبة في إطار برنامج مركز البحوث والدراسات البديلة مع هيئة النفاذ إلى المعلومة، منال الشرقي، على أهمية هذه البادرة، التي اعتبرتها اداة اتصال رقمية متطورة لتحسين الخدمات البلدية، وخاصة تسهيل الولوج الى الحق في النفاذ للمعلومة، معتبرة انها ستدعم انخراط جميع بلديات الجهة ضمن هذه المبادرة العصرية والمتطورة.يذكر أنه، التأم صبيحة اليوم الثلاثاء، لقاء اعلامي مباشر على حساب التواصل الاجتماعي للبلدية، تم فيه التعريف بالمنصة والتطبيقة الجديدة وتقديم الخدمات الالكترونية المتوفرة على حساب البلدية على المنصة وسبل الولوج اليها.وأشفع اللقاء، بحوار افتراضي مع عدد من المواطنين وإمضاء اتفاقية شراكة بين البلدية والجمعية، الى جانب تنظيم عملية بيضاء حول اقتطاع التذكرة الرقمية عن بعد.