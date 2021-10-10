مناوشات بين المحتجين والأمن في المظاهرة المناهضة لإجراءات رئيس الجمهورية

وات - حدثت عند الساعة منتصف النهار مناوشات بين قوات الأمن والمحتجين المشاركين يوم الأحد وسط العاصمة في المسيرة المناهضة للإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي.



وحدثت هذه المناوشات بعد محاولة المحتجين التحرك على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بشاحنة تضم مكبرات صوتية يستخدمونها في الهتافات، حيث منعتهم الوحدات الأمنية من تجاوز المكان المخصص للاحتجاج .



وردّ المحتجون برشق عناصر أمنية بالقوارير البلاستيكية ورفع شعارات مطالبة بحرية التعبير، مؤكدين على سلمية تحركهم.





