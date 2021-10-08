الجرندي يتلقى نسخة من أوراق اعتماد "جوزيف فيليب رينغلي" سفيرا جديدا لسويسرا لدى الجمهورية التونسية

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 21:54 قراءة: 0 د, 35 ث
تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، من جوزيف فيليب رينغلي " Josef Philipp Renggli"، نسخة من الأوراق التي تعتمده سفيرا للفيدراليّة السويسريّة لدى الجمهورية التونسية.

وأكد الجرندي، بالمناسبة، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين من أجل استرجاع أموال تونس المنهوبة، علاوة على تكثيف المشاورات بين البلدين ضمن الأطر الثنائية ومتعدّدة الأطراف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الخارجية.

كما دعا الوزير إلى مزيد الاستفادة من التعاون القائم واستكشاف فرص جديدة وواعدة في عديد المجالات، لا سيما تلك التي سيتيحها الاقتصاد العالمي بعد تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19.

من جانبه، أكد السفير السويسري عزمه على مزيد دعم علاقات التعاون الثنائي، والتنسيق مع الجانب التونسي لتعزيز مجالات الشراكة وإثرائها، وإنجاح الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

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