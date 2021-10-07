قفصة: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على إنجاز عدد من المشاريع بقيمة مالية تقدر ب2،2 مليون دينار

وات - صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية في ولاية قفصة اليوم الخميس خلال اجتماعها الدوري على إنجاز عدد من المشاريع بقيمة مالية قدرت بحوالي 2،2 مليون دينار وفق ما أكّده في تصريح لــ(وات) كاتب عام ولاية قفصة محمد الفاتح شكري.



وأضاف أن المشاريع تتمثل في تهيئة وتعبيد انهج بالخرسانة الاسفلتية بطول 5،1 كلم بمعتمديتي القطار والمظيلة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 وتهيئة مسلك الارطس الحمورية بمعتمدية القطار اضافة الى مشاريع أخرى لتهيئة شبكة التزود وتوزيع الماء الصالح للشرب واحداث مناطق سقوية وريّ تكميلي.

وأشار محمد الفاتح شكري إلى أن مشاريع التزود وتوزيع بالمواد الصالح للشرب هي إحداث شبكة الماء الصالح للشرب البزاينية بمعتمدية سيدي عيش واعادة تهيئة وصيانة شبكة تزويد الماء بالقرية 2 بمعتمدية عيش واحداث مناطق سقوية واخرى للري التكميلي الأولى سقوية بمنطقة البهلولة بمعتمدية زانوش والثانية كذلك سقوية بهنشير العزاز والثالثة للري التكميلي بالزعابطية بمعتمدية قفصة الشمالية بقيمة مالية تفوق 100 الف دينار.

وأوضح كاتب عام ولاية قفصة إلى ان انطلاق إنجاز هذه المشاريع فعليا سيكون في غضون 15 يوما على أقصى تقدير وذلك بعد الانتهاء من اعداد كراسات الشروط والامضاء عليها واحالتها على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة والادارة الجهوية للتجهيز والبنية التحتية لمتابعة هذه المشاريع والاذن في إنجازها.



