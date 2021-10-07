وزارة المرأة توقع اتفاقية مع مركز "كوثر" لدعم التمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة التمييز ضدهن

تمّ اليوم الخميس توقيع اتفاقية إطاريّة بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" تهدف إلى وضع تنفيذ برنامج مشترك على المستويين الوطني والجهوي في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات ومقاومة كل أشكال التمييز والعنف ضدّ المرأة ووضع الآليات لتطوير الخدمات المسداة لفائدتهن.



وأكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن بالمناسبة تكامل وتقاطع برامج الوزارة ومشاريع المركز الرامية إلى نشر ثقافة حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع ودعم قدرات النساء وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء ومقاومة كل أشكال التمييز والعنف ضدّهنّ.



من جهتها، استعرضت سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، أبرز مشاريع المركز على غرار مشروع الابتكار الاجتماعي في قطاع الصناعات الغذائية لتمكين النساء في المنطقة المتوسطيّة "InnovAgroWoMed" الذي يسهر على تنفيذه مركز "كوثر بالتعاون مع شركائه الدوليين بكل من ايطاليا واسبانيا وفلسطين ويموله الاتحاد الأوروبي، مبيّنة أنّ المشروع يرمي بالأساس إلى تحفيز مشاركة النساء في سوق العمل وريادة الأعمال في قطاع الصناعات الغذائيّة ويستهدف 35 امرأة من ولايتي باجة ومدنين.

وتتعهّد الوزارة بمقتضى الاتفاقية على تبادل الدوريات والبحوث والتقارير والمطبوعات والنشر المشترك للمعطيات الاحصائية المستحدثة عن تطور أوضاع النساء ونتائج البحوث والدراسات وتقارير الأنشطة المشتركة، وتيسير التعاون في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات ومقاومة كل أشكال التمييز والعنف ضدّ المرأة وتحسين وتطوير خدمات الإصغاء والتوجيه والإرشاد للنساء ضحايا العنف.



كما تنصّ الاتفاقية على تظافر الجهود والتعاون من أجل المساهمة في تنفيذ كل من الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات".



من جهته، سيعمل مركز "كوثر" على التّنسيق مع الوزارة لإنجاز البرامج المتّفق عليها والمنصوص عليها بالبرنامج التنفيذي السّنوي، والمشاركة في الأنشطة والدورات التدريبية وتبادل زيارات العمل والتعاون في مجال البحوث والدراسات، إلى جانب التنسيق مع الوزارة في نهاية كل سنة لضبط احتياجاتها من الدورات والبرامج التدريبية ومقترحات الأنشطة في إطار خطط المركز.



