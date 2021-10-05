المنتخب التونسي للسيدات يفوز على المنتخب الهندي وديا (1-0)

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 09:05قراءة: 0 د, 33 ث
فاز المنتخب التونسي للسيدات لكرة القدم على نظيره الهندي بنتيجة (1-0) في مباراة ودية جرت امس الإثنين بملعب الإتحاد الإماراتي لكرة القدم.
وسجلت اللاعبة مريم حويج في الدقيقة الخامسة هدف المنتخب التونسي .

وسيلاقي المنتخب الوطني للسيدات نظيره الإماراتي يوم غد الإربعاء في مباراة ودية دولية ثانية.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض تصفيات كاس امم افريقيا (سيدات ) التي ستحتضن مرحلتها النهائية المغرب في 2022 بمشاركة 12 منتخبا .

وستكون كاس الامم الافريقية مؤهلة الى كأس العالم 2023 التي ستقام بتنظيم مشترك بين أستراليا و زيلاندا الجديدة.
وستشهد التصفيات الافريقية في دورها الأول مشاركة 44 منتخبا من بين 54 منتخبا افريقيا
وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور الاول من التصفيات للمنتخب المصري .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233583



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 | 28 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
Babnet
24°
Babnet27°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2227°-2125°-2025°-1925°-19
  • Avoirs en devises
    21445,0

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,28594 DT        1$ =2,83409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   2312,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive