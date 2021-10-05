المنتخب التونسي للسيدات يفوز على المنتخب الهندي وديا (1-0)

فاز المنتخب التونسي للسيدات لكرة القدم على نظيره الهندي بنتيجة (1-0) في مباراة ودية جرت امس الإثنين بملعب الإتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وسجلت اللاعبة مريم حويج في الدقيقة الخامسة هدف المنتخب التونسي .



وسيلاقي المنتخب الوطني للسيدات نظيره الإماراتي يوم غد الإربعاء في مباراة ودية دولية ثانية.



ويستعد المنتخب التونسي لخوض تصفيات كاس امم افريقيا (سيدات ) التي ستحتضن مرحلتها النهائية المغرب في 2022 بمشاركة 12 منتخبا .



وستكون كاس الامم الافريقية مؤهلة الى كأس العالم 2023 التي ستقام بتنظيم مشترك بين أستراليا و زيلاندا الجديدة.

وستشهد التصفيات الافريقية في دورها الأول مشاركة 44 منتخبا من بين 54 منتخبا افريقيا

وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور الاول من التصفيات للمنتخب المصري .



