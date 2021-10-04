سليانة: غلق المدرسة الإبتدائية بباطن الزرايب بمعتمدية العروسة بسبب تهرّؤ بنيتها التحتية ونقل تلامذتها الى مدرسة مجاورة

وات - قال المندوب الجهوي للتربية بولاية سليانة، الحبيب التاغوتي، إنه تقرر، اليوم الإثنين، غلق المدرسة الإبتدائية بباطن الزرايب التابعة لمعتمدية العروسة، وذلك بسبب تهرؤ بنيتها التحتية.

وبيّن، في تصريح لـ"وات"، أنه سيتم نقل تلاميذ هذه المدرسة والبالغ عددهم 10 تلاميذ، إلى مدرسة مجاورة وهي المدرسة الإبتدائية عين قسيل.

وأضاف، أنه تم خلال الأسبوع المنقضي غلق المدرسة الإبتدائية عين الجوزة بمعتمدية سليانة الجنوبية لإحتوائها على 4 تلاميذ فقط وتم نقلهم إلى مدرسة عين القصبات المجاورة.



