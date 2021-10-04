عرض "ما بعد الزمن " لاكاديمية الاركستر السمفوني التونسي يعيد للذاكرة روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية

استعاد مسرح اوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة امس الاحد بريقه بعرض "ما بعد الزمن" لاكاديمية الاركستر السمفوني التونسي بقيادة فادي بن عثمان حيث كان الجمهور على موعد مع روائع الموسيقى الكلاسيكية لاشهر الاعمال السمفونية العالمية.





وياتي العرض الموسيقي في اطار تظاهرة "العودة الى الاوبرا" التي تشكل بداية عودة الانشطة الثقافية بمدينة الثقافة بعد الركود الذي عرفته في الاونة الاخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وتوقف العديد من الانشطة الثقافية حيث قدم العازفون باكاديمية الاركستر السيمفوني التونسي عرضا موسيقيا متنوعا عاد معه الحضور بالزمن الى القرنين 17 و19 اللذين شهدا انتاج روائع موسيقية ميزت تلك الحقبة الثرية من الزمن ومثلت ارثا انسانيا عانق الخلود لروعته الفنية .



ومع انطلاق العرض الموسيقي الذي استمر على امتداد الساعة والنصف تقريبا قدمت اكاديمية الاوركستر السمفوني التونسي معزوفة اولى بعنوان "تي ديوم" لمارك انطوان شاربنتير تلتها معزوفة "آر" لباخ وكونشيرتو "ألا روستيكا" لانطونيو فيفالدي الى جانب تقديم السمفونية الثانية لجوزيف هايدين ومعزوفات ليوهان سيبيليوس وايضا "فالس بطيء " لجول ماسينيه قبل ان يختم العرض بمعزوفة لجاك اوفنباخ.



وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع عرض "ما بعد الزمن" للاركستر التونسي الذي ابرز مواهب العازفين من الجنسين على مختلف الالات الموسيقية التي نقلت روائع الفن الكلاسيكي بكثير من التناغم والانسجام والدقة مما جعله عرضا ناجحا فنيا وجماهيريا.





