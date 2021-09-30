متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 30 بتمبر ..

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باجة-كوفيد 19: نسبة التعافي من الوباء تتجاوز الـ98 بالمائة مع تسجيل استقرار في عدد الوفيات



فاقت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة، إلى غاية أمس الاربعاء، الـ 98 بالمائة (98,20)، حيث تعافى 18 ألفا و942 شخصا من جملة 19 ألفا و288 اصيبوا بالوباء منذ انطلاق عمليات التقصي بالجهة والتي شملت 44 ألفا و466 تحليلا منذ بداية الجائحة.

في المقابل، تم امس ايضا تسجيل ارتفاع في نسبة الاصابات بالفيروس الى اكثر من 18 بالمائة مقارنة باقل من 10 بالمائة خلال اليومين الماضيين، وذلك بتسجيل 35 اصابة جديدة.

ولم تسجل امس ايضا اية حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد حيث استقر عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفيروس فى حدود 657 وفاة.

وانخفضت نسبة اشغال الاسرة بمرضى كوفيد بمستشفيات الجهة حتى امس الى37 بالمائة، حيث يقيم بمختلف المؤسسات الاستشفائية بباجة 29 شخصا.







مدنين: يوم مفتوح للتلقيح في الوسط المهني بجربة استعدادا للقمة الفرنكفونية



في اطار الاستعداد للقمة الفرنكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة في شهر نوفمبر المقبل، ينتظم يوم الاحد المقبل بمقر بلدية حومة السوق، يوم مفتوح للتلقيح في الوسط المهني يستهدف كل القطاعات المهنية بمختلف انشطتها، وذلك بتطعيمهم بلقاح "جونسن" ذو الجرعة الواحدة، من اجل اوفر حظوظ السلامة ضد فيروس "كورونا"، وفق رئيسة قسم طب الشغل والسلامة المهنية بمدنين لطيفة ثابت.



ويتواصل الاعداد البشري واللوجستي لانجاح هذا اليوم المفتوح للتلقيح الذي بادرت بتنظيمه تفقدية طب الشغل بالتعاون مع الصحة والسياحة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدة منظمات وهياكل اخرى بهدف ان تشمل اكبر عدد ممكن من المهنيين حماية لهم وضمانا لديمومة نشاطهم الاقتصادي.



وذكرت ثابت ان عمليات تلقيح في الوسط المهني شملت عدة قطاعات بالجهة انطلقت في اولوياتها بالقطاع السياحي ليصل الى حوالي نسبة 90 بالمائة في عملية التلقيح ثم شملت قطاعات اخرى صناعية وخدماتية منها فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس ومعامل الاجر والمشروبات والتن وذوي الاحتياجات الخصوصية والصناديق الاجتماعية والشركة الجهوية للنقل لتسفر هذه العمليات عن تطعيم اكثر من 3 الاف شخص.



مدنين: تسجيل حالتي وفاة و20 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت ولاية مدنين حالتي وفاة لمسنين اثنين بسبب فيروس "كورونا" و20 اصابة محلية جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفايات الناجمة عن الفيروس 1137 حالة في حين تطور اجمالي الاصابات المحلية الى 32473 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وبين العنز ان الاصابات الجديدة التي جاءت من بين 461 عينة مخبرية وسريعة، توزعت بين 6 اصابات بحومة السوق و5 اصابات ببن قردان و3 اصابات بمدنين الجنوبية واصابتين اثنين بكل من اجيم وجرجيس ومدنين الشمالية دون ان تسجل 3 معتمديات اية اصابة وهي سيدي مخلوف وبني خداش وميدون.



وحسب العنز فان الوضع الوبائي في تحسن متواصل وفق عديد المؤشرات التي تراجعت سواء الحالات الايجابية او الوفايات او نسبة الحدوث الى جانب تحسن وضعية المؤسسات الصحية بتقلص عدد الحالات الاستشفائية وبذلك تراجع نسبة الاشغال الى ادنى مستوياتها وخاصة في القطاع العمومي.



وارتفع اجمالي حالات الشفاء الى 30982 حالة بتسجيل 15 حالة شفاء جديدة منها 8 حالات بجرجيس و4 حالات بحومة السوق وحالة شفاء واحدة بميدون.





نابل: تسجيل حالة وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت الإدارة الجهوية للصحة بنابل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بمعتمدية منزل تميم ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1407 حالات، وذلك وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات)



وأوضح السليمي أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 369 أسفرت عن تسجيل 29 إصابة ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 49499 حالة



وأشار إلى تقلص مجموع الحالات النشيطة إلى 441 حالة حيث بلغ عدد الحالات التي تجاورت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 47652 حالة



وبين السليمي أن نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين قدرت ب10 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 30 بالمائة مقابل 13 بالمائة بالقطاع الخاص





الكاف: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد دون تسجيل حالات وفاة



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيينها اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، 12 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، دون تسجيل اية حالة وفاة، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 119 عينة رفعت بتاريخ 28 سبتمبر



وتبرز النتائج الجديدة تواصل تحسن الوضع الصحي بالجهة بصفة ملحوظة سيما بعد تقلص عدد الوفيات والاصابات بالعدوى، كما أظهرت الاحصائيات الجديدة استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 20 مصابا منهم 08 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف وكذلك تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 146 حالة



يذكر أن إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء بلغ 680 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس 19475 شخصا تعافى منهم 19329 شخصا اي بنسبة شفاء قدرت ب99 فاصل 25 بالمائة، وفق احصائيات للادارة الجهوية للصحة .



