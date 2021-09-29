حركة تونس إلى الأمام: "تعيين امرأة على رأس الحكومة يقطع مع الرّؤى السلفية القائمة على الاستنقاص من المرأة ومن قدرتها على تسيير شؤون البلاد"

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 17:28قراءة: 1 د, 31 ث
قالت حركة تونس إلى الأمام إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، "أقدم في خطوة تاريخية، على تعيين امرأة وتكليفها بتشكيل حكومة تنتهي مهامها بانتهاء المرحلة الاستثنائية"، مثمّنة هذا التعيين.

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّ في ذلك دلالات عدّة منها أن هذا التعيين "يتناغم وضرورة التّأسيس لمرحلة جديدة تقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية 2021، باعتبار التنمية الفعلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لن تكتمل إلاّ بثقافة جديدة من أجل مجتمع متطور من مقاييس تقدمه "مـدى تحرّر المرأة فيه".

ولاحظت أن أنّ تعيين امرأة على رأس الحكومة، "يُسقط كل حملات التّشكيك في مصير الحريات الفردية والعامة التي من أُسسها حرية المرأة وكذلك في اَفاق التّعامل مع مجلة الأحوال الشّخصية".

وأضاف البيان أن هذا الإختيار يؤكد "الاتّجاه نحو المساواة الفعلية بين الجنسين ويقطع مع الرّؤى السلفية القائمة على الاستنقاص من المرأة ومن كفاءتها وقدرتها على تسيير شؤون البلاد وإدارتها".

وبعد أن ُجدّدت دعوتها إلى الإسراع بتقديم برنامج عمل الحكومة، ذكّرت حركة تونس إلى الأمام بموقفها الدّاعي إلى "ضرورة التّسقيف الزّمني للإجراءات الانتقالية وبأهميّة تشريك داعمي مسار التّصحيح في مناقشة برنامج الحكومة وفي التّنقيحات المزمع إدخالها على الدستور وعلى القانون الانتخابي قبل عرضها على الاستفتاء الشّعبي".

وكان الرئيس قيس سعيّد كلّف اليوم الأربعاء، نجلاء بودن رمضان، بشكيل الحكومة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال،

يُذكر أن هذا التكليف يأتي بعد أسبوع من إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 ومرور اكثر من شهرين من تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية في 25 جويلية 2021، تم بمقتضاها تعليق أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه.


Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 233295

Biladi2012  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 06h 06m |           
مجرد أنكم تمجدون وفرحين بتنصيب امرأة على رأس الحكومة، هذا يعني أنكم مازلتم تفرقون بينها وبين الرجل.موضوع حقوق المرأة مازال مطروح في تونس، يعني مازلتم مرضى بوجودها على الساحة.
أنا شخصيا أرفض وجودها على الساحة لأنها جاءت من طرف إنقلابي وتنتمي إلى منظومة عميلة لفرنسا منثلها مثل أي شخص ينصب في هذه الضروف.

Elmejri  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 04h 03m |           
الإتحاد وكثرة الأحزاب أصبحوا عبء على الشعب التونسي و رحيلهم
أضحى واجبا وطنيا تقتضيه
مصلحة البلاد و العباد

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 19h 21m |           
قداش من مراة في حزبك ... انتم تخدمو بالمراة انت كيف تصنف وتفرق هذا وحدو استنقاص من المراة ...

Observo  (United States)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 19h 18m |           
هاو بداو يحوّلو في وجهة النّقاش من الغورة عالسّلطة و مشروع الدّمار الشّعبوي لشكون مع أو ضدّ التّمكين للمرأة...في إطار التّجارة السياسويّة بالمرأة كي العادة من طرف تجّار حقوق المرأة

Weldtounes  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 18h 05m |           
بالله يزي من السفاسف و التجارة بالمرأة و الشعبوية , موش وقتو البلاد خارقة في المشاكل الاقتصادية و انتم تنظروا للمرأة , شكون شفتوا ما يحترمشي المرأة, انتم داكم كان الاسلام تتهموا فيه بتصريحات مبطنة, و نعلمك ان الاسلام كرّم المرأة و اعلى شأنها,



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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