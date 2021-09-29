"المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومجلس الاعمال التونسي الافريقي يبرمان اتفاقية لإنجاح قمة "بناء ليبيا الرقمية

وات - أمضى مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تهدف الى التنظيم المشترك لفعاليات إقليمية ودولية لاسيما إنجاح قمة "بناء ليبيا الرقمية" التي تلتئم ببادرة من المنظمة من 26 الى 28 أكتوبر 2021 بتونس.





وتولى توقيع الاتفاقية بمقر المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالعاصمة، مدير عام المنظمة، محمد بن عمر ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، وفق بلاغ مشترك صادر عن المنظمتين.



وتندرج قمة "بناء ليبيا الرقمية" في إطار دفع وتطوير وتأهيل قطاع تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات في دولة ليبيا، وستنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تحت إشراف جامعة الدول العربية وبالتعاون مع كل من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بليبيا ووزارة تكنولوجيات الاتصال بتونس.



ويتضمن برنامج القمة، بالإضافة الى الندوة الرئيسية، ورشات عمل ومعرض ودورات تدريبية مؤهلة وفضاء لعقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات. و سيتم العمل على أن تكون من بين مخرجات هذه القمة رؤية استراتيجية لإعادة بناء ليبيا الرقمية.



يشار الى ان المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، هي منظمة حكومية عربية متخصصة، مقرّها تونس، تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. وترنو إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البلدان العربية وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون والتكامل في المجال بين أعضاء المنظمة وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة لنشر النفاذ العادل المستدام إلى التكنولوجيا وتطويعها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيق الرقي الاجتماعي في المنطقة العربية.



ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي هو عبارة عن منظمة غير حكومية، هدفها مرافقة المؤسسات التونسية لدخول الأسواق الإفريقية و خاصة السوق الليبية. ويعمل المجلس، ايضا، على تحقيق التقارب بين الدول الإفريقية وتطوير التعاون جنوب/جنوب إضافة الى تحسين تموقع تونس في السوق الافريقية وتقديم مقترحات لتسيير الاستثمار في القارة السمراء.



